Какие авто сегодня в лидерах по соотношению цена-качество? Рейтинг АDAC

Исследование ADAC показало, что электромобили стали лидерами по цене и качеству

Автомобильный клуб Германии (ADAC) обнародовал итоги масштабного исследования 2025 года, в котором оценивалось соотношение цены и потребительских качеств 100 новых автомобилей.

Итоги вышли неожиданными: возглавили список доступные электромобили, а модели премиального сегмента, включая знаменитую «немецкую тройку», оказались в самом конце.

Абсолютными лидерами стали компактный Hyundai Inster и Mini Cooper E, каждый из которых получил итоговую оценку 2,0. Эксперты отметили, что Mini выделился своими техническими характеристиками, а Hyundai оказался выгоднее с точки зрения совокупных затрат на владение.

При этом в первую десятку лучших моделей вошли сразу семь электрокаров, что стало историческим прецедентом за все время проведения рейтинга. Среди них – Dacia Spring Electric, Kia EV3, Mini Aceman, Renault R5 и Skoda Elroq. Последний, кстати, получил высшую техническую оценку (1,6), но на итоговый результат повлияла более высокая начальная цена и расчеты по будущему износу.

Специалисты ADAC связывают успех электромобилей с заметным ростом их потребительских качеств и одновременным снижением стоимости эксплуатации. При расчетах учитывались не только цена покупки, но и все расходы за пять лет владения: амортизация, страховка, налоги, обслуживание и энергия. Для электрокаров дополнительным плюсом стало отсутствие транспортного налога и, как правило, более низкие затраты на сервис.

При этом ни одна из проверенных моделей не удостоилась высшей оценки «очень хорошо». Тридцать два автомобиля получили оценку «хорошо», шестьдесят три – «удовлетворительно», а пять – лишь «достаточно».

На противоположном полюсе рейтинга расположились автомобили премиум-класса. Худший результат показал Audi Q8 стоимостью почти 95 тысяч евро. В числе аутсайдеров также оказались BMW M3, Audi Q7, Volvo XC90 и его электрическая версия EX90, а также Mercedes GLC, EQS и CLE.

Эксперты автоклуба подчеркивают, что рейтинг «цена-качество» (его можно посмотреть по ссылке) – важный, но не единственный ориентир при выборе автомобиля. Они рекомендуют покупателям все же учитывать личные потребности, условия эксплуатации и свою собственную структуру долгосрочных расходов.

