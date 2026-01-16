В GAC высказались о российской Ладе

Замдиректора компании GAC в России назвал Lada «брендом с глубокой историей»

Заместитель генерального директора представительства китайской GAC Motor Ян Сяолин сообщил, что уважает роль и вклад марки Lada в развитие автомобильной отрасли в России.

«Lada – это бренд с богатой историей и большим значением для российского рынка», – подчеркнул Сяолин.

Рынок сегодня стал более разнообразным, и у каждого автопроизводителя, включая Lada, есть своя постоянная аудитория и своя ниша.

Развитие модельного ряда Lada продолжается, и бренд адаптируется под потребности покупателей, отметил заместитель директора GAC Motor в России.

