#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Granta автомат
16 января
Появится ли в продаже Гранта с автоматом: ответ АВТОВАЗа
На АВТОВАЗе рассказали, получит ли Lada Granta...
Продажа авто
16 января
В России резко подешевел популярный дизельный внедорожник
Внедорожник 212 T01 подешевел в России на ₽800...
Ошибки водителя можно предсказать по его возрасту
16 января
Ошибки водителя можно предсказать по его возрасту
Статистика раскрывает, как возраст водителя...

В GAC высказались о российской Ладе

Замдиректора компании GAC в России назвал Lada «брендом с глубокой историей»

Заместитель генерального директора представительства китайской GAC Motor Ян Сяолин сообщил, что уважает роль и вклад марки Lada в развитие автомобильной отрасли в России.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
«Lada – это бренд с богатой историей и большим значением для российского рынка», – подчеркнул Сяолин.

Рекомендуем
Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

Рынок сегодня стал более разнообразным, и у каждого автопроизводителя, включая Lada, есть своя постоянная аудитория и своя ниша.

Развитие модельного ряда Lada продолжается, и бренд адаптируется под потребности покупателей, отметил заместитель директора GAC Motor в России.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ ответил на вопрос о ценообразовании кроссовера Lada Azimut.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ | GAC
Количество просмотров 7
16.01.2026 
Фото:АВТОВАЗ | GAC
Поделиться:
Оцените материал:
0