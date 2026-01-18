#
Богато оснащенный отечественный кроссовер получил полноприводную версию

Evolute объявил старт продаж i-Space с полным приводом от 2,86 млн рублей

Компания Evolute начала продавать полноприводную версию кроссовера i-Space. Автомобиль доступен в единственной пятиместной комплектации во всех официальных дилерских центрах.

Машина в версии с полным приводом стоит от 2 865 000 рублей с учетом господдержки. Она составляет 35% от цены, но не превышает 925 тысяч рублей.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

Комплектация i-Space содержит расширенный зимний пакет. В него входят обогрев форсунок стеклоомывателя, обогрев и вентиляция сидений первого и второго рядов, а также подогрев рулевого колеса.

Дополнительно авто оснащено передними креслами с электрорегулировкой, консолью с подстаканниками, разъемами для зарядки и беспроводной зарядкой.

Мультимедийная система кроссовера имеет экран размером 15,6 дюйма и поддержку российских онлайн-сервисов. Также для автомобиля разработано бесплатное приложение для удалённого управления.

Evolute i-Space
Evolute i-Space

В полноприводной версии появился дополнительный электромотор на задней оси, что увеличивает мощность до 367 лошадиных сил. В переднеприводном варианте мощность составляет 218 л. с. По данным компании, налогооблагаемая мощность – 159 л. с.

Запас хода модели с четырьмя ведущими колесами достигает 1000 километров. Средний расход топлива равен 5,6 литра на 100 километров.

Ранее сообщалось, что выпуск автомобилей Evolute по полному циклу, включая сварку и окраску кузовов, начался на заводе «Моторинвест» в Липецкой области в начале декабря.

Evolute i-Space
Evolute i-Space
Evolute i-Space
Evolute i-Space
Источник:  Autonews
Лежнин Роман
Фото:Evolute
18.01.2026 
Фото:Evolute
