19 января
Закончилась гарантия? Где выгоднее обслуживать машину

«СберАвто»: 70% автовладельцев после гарантии переходят на независимые СТО

После окончания гарантийного срока перед владельцами автомобилей встает выбор: где лучше обслуживать машину – у официального дилера или в независимом сервисе. Специалисты «СберАвто» подготовили рекомендации для разных типов автомобилей.

Выбираем недорогой универсальный автомобиль: сравнили две Лады и Солярис

По данным экспертов, через пять лет владения автомобилем, что примерно соответствует окончанию заводской гарантии, около 70% автовладельцев переходят к обслуживанию в независимых станциях техобслуживания. Главной причиной выбора становится более низкая цена. В массовом сегменте экономия достигается за счет использования недорогих расходных материалов. Многие независимые сервисы – это бывшие дилерские центры, которые продолжают работать по высоким стандартам и сохраняют гарантию на выполненные работы.

Цена и качество обслуживания после гарантии

Разница в стоимости обслуживания особенно ощутима в премиум-сегменте. Средняя цена нормо-часа у дилеров после гарантии снижается почти вдвое, но даже тогда экономия при обращении в независимый сервис может достигать 30%. Выбор сервиса зависит от вида работ.

При проведении стандартных процедур – замены масла, фильтров, тормозных колодок и дисков и тому подобное – можно смело обращаться в проверенные независимые сервисы. Эти операции идут по единому регламенту и не требуют фирменного оборудования.

С другой стороны, дилерские центры предлагают специальные программы для автомобилей после окончания гарантии. В них доступны сниженные цены, фиксированная стоимость работ и расширенные пакеты услуг. Это позволяет четко планировать расходы и обслуживать машину у дилера без значительных переплат.

Когда обращаться к дилеру обязательно

Для сложных и технологичных операций – работы с электроникой, программным обеспечением, перепрошивкой и настройкой параметров автомобиля – эксперты советуют выбирать официальные дилерские центры. Там работают специалисты с опытом обслуживания конкретных марок и есть доступ к технической базе производителя.

Мы такое не чиним! — почему вам могут отказать в ремонте

Еще одним важным фактором является остаточная стоимость автомобиля. Машины с полной дилерской историей обслуживания обычно дороже на вторичном рынке. По данным агентства «Автостат», в третьем квартале 2025 года средняя остаточная стоимость трехлетних автомобилей в России составила около 82% от первоначальной цены. Наличие прозрачной сервисной истории повышает доверие покупателей при продаже.

Ранее «За рулем» сообщал, что водителей в РФ в 2026 году ждут рост цен на авто, новые штрафы и ГОСТ на знаки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
19.01.2026 
Фото:Depositphotos
