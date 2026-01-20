#
Водоплавающий 900-сильный внедорожник появился в продаже в РФ: известна цена

В России начались продажи автомобиля-амфибии Jetour G700

Новый внедорожник Jetour G700 появился в продаже у российского дилера. Официальный выход модели на российский рынок запланирован на третий квартал этого года.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 211 л. с., который работает вместе с гибридной трансмиссией и системой полного привода. Общая мощность силовой установки составляет 904 л. с.

Размеры машины составляют 5198×2050×1956 мм. Электрический запас хода – 150 км, общий – 1400 км.

Автомобиль оборудован автоматическими блокировками дифференциалов и современным комплексом водительских ассистентов (ADAS). Степень защиты IP68 позволяет преодолевать броды глубиной до 970 мм.

В Китае продажи модели начались в октябре прошлого года по цене от 349 900 до 429 900 юаней, что эквивалентно примерно 3,85–4,74 млн рублей.

Дилер из Иркутска предлагает внедорожник из ближайшей поставки за 10 100 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, какие Toyota остаются в строю спустя десятки лет.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Jetour
20.01.2026 
Фото:Jetour
