В России машины блокируют машины Porsche: причины

В сервисных центрах назвали цены на ремонт Porsche после блокировки

В России продолжают фиксироваться случаи, когда Porsche неожиданно глохнут во время движения, сообщили в российском сообществе Porsche Cayenne. Аналогичные проблемы подтвердили и в Porsche Macan Club Russia. Первые случаи такого «окирпичивания» автомобилей произошли в декабре 2025 года.

Проблему в дилерском центре «Рольф» связывают с блокировкой штатной сигнализации через спутник. Телеграм-канал Mash сообщал, что возможной причиной являются сбои, вызванные активацией так называемых «глушилок» от беспилотников.

Чаще всего такие случаи обнаруживаются у владельцев моделей Cayenne в кузове E3, Porsche 911, Panamera с 2017 года, всех версий Taycan, а также у Macan до рестайлинга 2020 года, рассказал Autonews. ru представитель чат-сервиса Porsche Market.

Проблема набирает обороты

В российском представительстве Porsche подтвердили сведения о проблемах с запуском двигателя и пообещали провести дополнительную проверку.

Сотрудник технической службы «Рольфа» отметил, что эта проблема остается актуальной и предположил, что может начаться вторая волна подобных случаев. В дилерской сети не исключают, что блокировка штатной спутниковой сигнализации могла быть сделана намеренно.

По мнению представителей клубных сообществ, причина таких блокировок может крыться в электронике самих автомобилей.

«Действие глушилок никак не влияет на электронные системы автомобиля. Есть вероятность, что это связано непосредственно с самим Porsche», – заявили в сервисе Porsche Market.

Способы устранения неисправности

Существует несколько способов решить проблему с сигнализацией, которая блокирует работу автомобиля. В сервисе Zimwerk отметили, что в первую очередь нужна диагностика, чтобы убедиться, что неисправность связана именно с охранной системой.

Если подтвердится, что штатная сигнализация Porsche глушит машину, специалисты отключают ее. Такая услуга стоит от 15 до 20 тысяч рублей.

В Motorwagen считают, что проблему при желании можно решить самостоятельно. В Cayenne установлен отдельный блок в багажнике, который отвечает за сигнализацию. Его отключение должно прекратить повторную блокировку машины. Однако в сервисе предупреждают, что без необходимых навыков заниматься этим не стоит – лучше обратиться к профессионалам.

В MS Auto предложили несколько вариантов решения. Если машину привезти в сервис самостоятельно, разовое устранение обойдется в 8 тысяч рублей. При выезде эксперта цена повышается и рассчитывается индивидуально.

Полная перепрошивка блока на рестайлинговом Cayenne 958 стоит около 75 тысяч рублей. Это радикальный метод, который исправляет проблему навсегда. Более простой способ — установка кнопки, с помощью которой можно выключить блокировку и продолжить движение до следующего сбоя, пояснили в MS Auto.

После начала военных действий на Украине марки Porsche и BMW приостановили официальные поставки автомобилей в Россию.

