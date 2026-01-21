Кроссовер нашумевшего бренда начали продавать в РФ раньше срока

Брутальный кроссовер iCaur привезли в Россию раньше срока — известна цена

Внедорожники и кроссоверы, дебютировавшие в Китае под брендом iCar и в будущем ожидающийся у нас как iCaur, уже можно купить в России.

Как такое возможно? Дело в том, что помимо «исконно китайского» iCar и придуманного для РФ iCaur, в большое семейство брендов Chery входит еще и Jaecoo. И оказывается, под ним эти новые электрические и гибридные SUV в стиле «нео-ретро» тоже выпускают. Источник сообщает, что один из московских автосалонов выставил на продажу кроссоверы Jaecoo EJ6, ввезенные по неофициальным каналам.

Отметим, что именно эту модель, но под брендом iCaur, российский офис Chery «засветил» во время самого первого анонса в июне 2025 года.

Так вот, официальные цены на этот кроссовер пока неизвестны, зато ценник на представленном в Москве Jaecoo EJ6 уже есть: 3,25 млн рублей. Впрочем, официальные продажи бренда iCaur в России начнутся с более дорогого флагманского внедорожника iCaur V27 – по предварительным данным, цена на него составит 4,0-4,2 млн рублей. Первая партия таких машин уже отправлена в РФ.

