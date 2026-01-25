Volvo EX60: 870 км на одной зарядке и скорость заправки как у бензинового авто

Мировая премьера электрокроссовера Volvo EX60 состоится 21 января 2026 года

Марка Volvo (с 2010 года принадлежит компании Geely) сделала мощный рывок в электромобильности, представив EX60 – наследника легендарного XC60.

Автомобиль, созданный на новой архитектуре SPA3, предлагает внушительный для своего класса запас хода. С самой емкой батареей в 112 кВт·ч полноприводный кроссовер способен проехать до 810 км, а в заднеприводной версии этот показатель, теоретически, может достичь 870 км.

Еще более впечатляет заявленная скорость зарядки: на мощной станции за 10 минут можно зарядить батарею. Конечно, не полностью, но добавив до 340 км пути.

Volvo EX60

Плоская батарея, интегрированная прямо в кузов, не только экономит вес, но и позволяет опустить пол салона, увеличив пространство для ног пассажиров.

Для любителей активного отдыха одновременно дебютирует версия Cross Country с увеличенным клиренсом и защитными элементами из полированного алюминия. Она на 3000 евро дороже и имеет на 20 мм больший дорожный просвет и пневмоподвеску.

В салоне царит минимализм с акцентом на технологии. Информация выводится на компактный 11,4-дюймовый дисплей перед водителем и центральный сенсорный экран. Автомобиль работает на Android с поддержкой голосовых команд через Google Gemini и возможностью беспроводных обновлений.

Поставки серийных авто начнутся летом 2026 года. Цены стартуют от 62 990 евро за заднеприводную версию кроссовера, а максимальная комплектация обойдется в 78 790 евро.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»