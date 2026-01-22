Экология
Новый кроссовер GAC от экс-дизайнера BMW: как он выглядит

Бренд GAC опубликовал эскизы электрического кроссовера Aion N60

Экс-дизайнер BMW Бенуа Жакоб подготовил эскизы нового кроссовера GAC Aion N60. Планируется, что предварительные продажи этого компактного электромобиля стартуют в середине марта 2026 года. Точная цена пока не объявлена.

Новый электрокроссовер длиной 4615 мм, шириной 1883 мм и высотой 1673 мм имеет колесную базу 2775 мм. Салон рассчитан на пять мест.

Переднеприводный Aion N60 оборудован электромотором мощностью 100 или 165 кВт. Производитель предлагает три варианта запаса хода: 410, 510 и 630 километров. Разъем для зарядки расположен на переднем крыле с пассажирской стороны.

Марка Aion входит в группу GAC и существует с 2018 года. На китайском рынке бренд уже представил восемь моделей. Новинка N60 станет девятой в линейке автомобилей Aion.

GAC Aion N60
GAC Aion N60
GAC Aion N60
GAC Aion N60
GAC Aion N60
Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
22.01.2026 
Фото:CarNewsChina
