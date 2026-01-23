VIN-ключ к тайнам вашего автомобиля

Почему внимательная проверка VIN-кода важна для безопасной покупки машины

Каждый автомобиль имеет свой уникальный "паспорт" – VIN-код.

Эта комбинация из 17 цифр и букв, введенная в обиход еще в 70-х годах, служит пожизненным и неизменяемым идентификатором транспортного средства. По этому номеру можно узнать практически всю его биографию: от страны-производителя и года выпуска до типа двигателя и комплектации.

С его помощью можно проверить, не побывал ли автомобиль в серьезном ДТП, не находится ли в угоне или залоге, сколько у него было владельцев и какой ремонт проводился. Кроме того, этот номер незаменим для точного подбора запчастей и проверки участия машины в отзывных кампаниях завода-изготовителя.

Найти этот уникальный шифр проще всего в документах — ПТС или СТС. Однако обязательно нужно сверить данные из бумаг с номером на самом автомобиле. Он наносится в нескольких местах для защиты от подделки: обычно на специальной табличке под лобовым стеклом, а также на кузове и двигателе.

Теоретически подделать VIN возможно, но крайне сложно. Для этого потребуется профессионально перебить номер на нескольких деталях, а также подобрать код, который будет соответствовать модели, цвету и году выпуска автомобиля, что почти нереально. Если же номер отсутствует или сильно поврежден, это грозит серьезными проблемами при регистрации в ГИБДД.

Самостоятельное восстановление утраченного или поврежденного VIN-кода строго запрещено законом и может быть расценено как уголовное преступление. Если номер нечитаем, легально восстановить его поможет только официальная экспертиза.

Внимательная проверка VIN-кода – это первый и самый важный шаг к безопасной покупке автомобиля.

