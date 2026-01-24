Porsche создала шустрый катер на платформе одного из своих кроссоверов

Porsche и Frauscher представили спортивный катер 790 Spectre на платформе Macan

Немецкий бренд Porsche совместно с австрийской компанией Frauscher Boats создали спортивный катер, основанный на электрической платформе Porsche Macan. Дебют Frauscher x Porsche 790 Spectre запланирован на выставке boot Düsseldorf в 2026 году, где также покажут концепт-кар Macan Turbo Concept Lago, повторяющий дизайн лодки.

Porsche 790 Spectre и Macan Turbo Concept Lago

Новый катер длиной почти восемь метров построен на базе электрического Macan. Для модели 790 Spectre Frauscher разработала корпус, который получился легче, компактнее и уже, чем у прошлых версий. При этом сохранился мощный силовой агрегат с отдачей 400 кВт и батарея ёмкостью 100 кВт·ч.

Дизайн катера и концепт-кар объединены общей стилистикой, подчеркивающей связь между автомобилем и судном. Эксклюзивная окраска Darkteal Metallic, спортивные кресла с эмблемой Porsche, а также схожие элементы интерьера и управления делают их визуально близкими.

Porsche 790 Spectre

Интерьер катера выдержан в духе Porsche: кнопка запуска расположена слева от руля, а приборы выполнены в фирменном стиле марки. Что интересно, концепт-кар Macan Turbo Concept Lago взял на себя некоторые дизайнерские решения из мира яхт: деревянная отделка багажных отсеков, морской стиль сидений и кожаные вставки в вентиляционных отверстиях. Пока автомобиль остаётся в статусе дизайн-проекта, но Frauscher x Porsche 790 Spectre уже можно заказать.

Porsche 790 Spectre и Macan Turbo Concept Lago

Как отметил вице-президент линейки Macan Йорг Кернер, появление концепт-кара и катера знаменует новый этап в сотрудничестве Porsche и Frauscher. На предстоящей выставке в Дюссельдорфе также состоится немецкий дебют электрического Cayenne с мощностью до 1156 сил в версии Turbo и возможностью буксировки лодки массой до 3,5 тонн – оптимальное решение для перевозки новинки на прицепе.

