Кто-то «стукнул» вашу машину на парковке и уехал? Вот как нужно действовать
Какие автомобили еще можно купить на «ручке»?
Кто-то «стукнул» вашу машину на парковке и уехал? Вот как нужно действовать
Кто-то «стукнул» вашу машину на парковке и уехал? Вот как нужно действовать

Эксперт Уткина объяснила, как возместить ущерб при ДТП на парковке

Ни один автомобилист не застрахован от мелких ДТП на парковках.

И случаи, когда виновник оказывается честен и остается на месте ДТП, крайне редки. И даже если ущерб с виду небольшой – царапина и все, надо понимать, что кузовные и малярные работы по автомобилю стоят весьма прилично. Поэтому нужно срочно задуматься о возмещении ущерба.

Эксперт Анна Уткина привела подробный порядок действий, соблюдение которого повысит шансы на взыскание ущерба после такой неприятности.

Анна Уткина, Директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр:

– Обнаружив царапины или вмятины на автомобиле после стоянки, автовладельцу важно действовать последовательно, ведь это повысит шансы на возмещение ущерба от виновника происшествия.

В первую очередь надо зафиксировать повреждения и место ДТП. Затем следует вызвать ГАИ (если авто было припарковано во дворе дома, то вызывайте участкового) и сообщить об аварии. Если виновник не скрылся, то необходимо уточнить, есть ли у него полис ОСАГО, а также узнать его ФИО и контактные данные. Затем автовладелец должен сфотографировать автомобиль правонарушителя вместе с госномером.

Если виновник скрылся с места происшествия, то после приезда инспектора ГАИ и оформления ДТП стоит поискать камеры видеонаблюдения на ближайших зданиях или на самой парковке, а также опросить свидетелей или соседей. Также стоит обратить внимание на другие авто на парковке, чтобы узнать, есть ли в них видеорегистратор.

В течение трех дней с момента происшествия необходимо уведомить о ДТП свою страховую компанию. Специалист предоставит дальнейшие инструкции. По полису ОСАГО возмещение возможно, если виновник установлен и у него есть действующий полис. Наличие полиса КАСКО позволяет получить компенсации независимо от того, найден ли правонарушитель. Для этого достаточно обратиться в страховую компанию, передать документы от ГАИ и заполнить заявление.

0