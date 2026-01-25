В России появился качественный импортный кроссовер по удивительно низкой цене

#
В России появился кроссовер Chevrolet Trax нового поколения, который многие считают способным реально конкурировать с популярными моделями от Chery и Jaecoo. На одном из местных сайтов реализации автомобиль продают по удивительно низкой цене – от 1 460 000 рублей, что вызвало немало вопросов у автолюбителей и экспертов.

Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

Если сравнивать с аналогами, то цена на китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max стартует уже с 2 610 000 рублей. Аналогичный Tenet T7, который собирается в России, оценивается минимум в 2 735 000 рублей. Даже самый доступный кроссовер Geely Cityray стоит почти вдвое дороже – от 2 849 990 рублей.

Владивостокская компания, предложившая Chevrolet Trax по такой цене, утверждает, что 1 460 000 рублей – итоговая сумма с учётом всех затрат, включая доставку до города на дальнем востоке. Судя по фото, модель в продаже – в комплектации 2RS. В ней уже есть кожаный руль с мультимедиа, сенсорный экран, электронный стояночный тормоз, камера заднего вида, климат-контроль на одну зону, светодиодные фары, несколько USB-портов и дополнительная вентиляция для задних пассажиров. Но при этом салон здесь тканевый, а приборы – аналоговые.

Интерьер Chevrolet Trax
Интерьер Chevrolet Trax
Дороже вариант с кожаным салоном и цифровой панелью в тех же краях стоит минимум 1 780 000 рублей. Другие компании просят ещё больше – от 1 900 000 до 2 134 000 рублей. За кузов с акцентами спортивного стиля – черными дисками, красными тормозными суппортами и деталями в интерьере – уже просят от 2,45 миллиона рублей.

Топовые версии Chevrolet Trax оснащены 11-дюймовым сенсорным экраном мультимедиасистемы, набором активной безопасности, адаптивным круиз-контролем, автопарковщиком, подогревом руля, электроприводом сидений для водителя, панорамным люком и системой дистанционного запуска двигателя.

Под капотом у всех модификаций стоит одинаковый двигатель – 1,2-литровый турбированный трехцилиндровый мотор мощностью 137 л.с. В паре с ним работает классический 6-ступенчатый автомат и только передний привод. Сборкой новой модели занимается завод GM Changwon в Южной Корее.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
25.01.2026 
