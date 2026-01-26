Быстро ржавеют и сделаны из фольги: известные мифы о «китайцах»

Эксперт Бобылев развеял мифы о китайских автомобилях

После ухода большинства зарубежных брендов из России в 2022 году на рынок страны пришли китайские автопроизводители. Сегодня 34 китайских марки официально продают свои машины в РФ, имеют дилерские сети и предоставляют гарантию. На них приходится почти половина продаж легковушек – 44,7%. Среди лидеров – Haval, Chery, Geely, Changan и Jetour. При этом вокруг продукции из Поднебесной остаётся множество стереотипов и мифов.

Миф о том, что китайские автомобили быстро ржавеют и будто бы сделаны из фольги, на самом деле устарел. Производители из Китая уже доказали, что используют металлы высокого качества, обеспечивающие долговечность кузова. Безопасность машин подтверждается результатами краш-тестов, которые показать было бы невозможно, используя некачественную сталь. Кроме того, российские проверки показали, что большинство китайских моделей оснащены хорошей оцинковкой и имеют надежную защиту от коррозии.

Надежность и стоимость ремонта часто ставят под сомнение китайские автомобили, но данные опросов показывают обратное. Более половины владельцев таких машин вовсе не столкнулись с поломками в зимний период. В 2024 году 35% пользователей автомобилей не старше трёх лет заявили, что им вообще не приходилось заниматься ремонтом – рост в 15% по сравнению с прошлым годом. При этом количество водителей, столкнувшихся с большим числом повреждений (более пяти), заметно упало, составляя всего 1% по итогам зимы 2024-2025.

Владельцы автомобилей этой зимой стали чаще тратить на ремонт меньше 20 тысяч рублей – таких оказалось 35%, тогда как год назад их было всего 27%. Те, кто вкладывался в ремонт от 20 до 50 тысяч, немного сократились – на 3%, до 39%. А у любителей потратиться от 50 до 80 тысяч рублей процент уменьшился сразу на 8, составив теперь 15%.

Как ни странно, многие машины из Китая сегодня оснащены неплохой защитой от ржавчины. Почти 40% опрошенных уверены, что владельцы китайских автомобилей, не старше четырёх лет, сталкиваются с поломками наравне с обладателями иномарок из других стран – такая оценка выросла сразу на десять пунктов по сравнению с прошлым годом. Зато число скептиков, считающих, что китайские машины ломаются чаще остальных, снизилось – сейчас таких всего 4%, в то время как год назад это мнение разделяли 7%.

Медианный размер расходов на обслуживание китайских автомобилей зимой составил 21 тысячу рублей, из которых почти половина – 11 тысяч – ушла на запчасти. Для отечественного автопарка этот показатель заметно ниже – 16,3 тысячи рублей в среднем.

Самые серьёзные перемены в опросе связаны с восприятием качества эксплуатации китайских авто зимой. В 2024 году лишь 31% владельцев ставили своему опыту 5 из 5 баллов. Теперь таких полностью довольных стало 51%. При этом увеличение этой доли происходит за счёт тех, кто ранее оценивал свой опыт на 3 или 4 балла. Полностью разочарованных почти не осталось. Среди доступных на российском рынке брендов, наиболее широкий набор зимних опций предлагают Geely, Chery и Haval.

Мифы о «китайцах» и реальность рынка

Распространённое мнение, что китайские авто – это в основном копии иностранных моделей, сегодня уже не актуально. Да, когда автомобильная индустрия Китая только начинала развиваться, многие машины делались по европейским и японским лицензиям. Сейчас же, в 2025 году, КНР – крупнейший автомобильный рынок мира, и импортом удовлетворить весь спрос невозможно. Лидером продаж остается BYD, который почти в два раза обходит ближайших конкурентов. В топ-10 по продажам только четыре производителя не из Китая: Volkswagen, Toyota, Honda и Audi, при этом у каждого из них есть отдельные модели, выпускающиеся только для китайского рынка.

Проблемы с продажей китайских авто на вторичке

Пока китайские автомобили ещё редко встречаются на вторичном рынке. Их массовая продажа в России началась около пяти лет назад, а подержанных автомобилей этой марки ввозится значительно меньше, чем, скажем, из Японии. Это породило некоторый скепсис у покупателей. Но в этом году количество предложений растет, причем цена на подержанные китайские авто стабильно держится примерно на отметке в два миллиона рублей. Кстати, у многих из таких машин гарантия ещё действует – как правило, она продолжается до семилетнего возраста автомобиля.

