#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Брутальный кроссовер стал мощнее и обновился для РФ — вот что известно
26 января
Брутальный кроссовер стал мощнее и обновился для РФ — вот что известно
Обновленный кроссовер Haval Dargo прошел...
Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на среднюю зарплату
26 января
Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на среднюю зарплату
РИА Новости: Россия в середине рейтинга стран...
Почему дилеры китайских авто все чаще выражают недовольство
26 января
Почему дилеры китайских авто все чаще выражают недовольство
«Автостат»: снизилась удовлетворенность дилеров...

Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на среднюю зарплату

РИА Новости: Россия в середине рейтинга стран Европы по доступности бензина

Россия осталась на 15-й строчке в рейтинге европейских стран по доступности бензина, который оценивает, сколько литров топлива можно купить на среднемесячную зарплату.

Рекомендуем
В России могут ввести маркировку бензина с этанолом

Исследование, подготовленное экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показывает, что житель России может приобрести 1285 литров бензина АИ-95, оказавшись между Испанией и Италией.

Абсолютным лидером по доступности топлива стал Люксембург, где на среднюю зарплату можно купить почти 3000 литров бензина. В первую пятерку также вошли Великобритания, Австрия, Швеция и Ирландия. В конце рейтинга расположилась Молдавия с показателем в 616 литров, что почти в пять раз меньше, чем у лидера, и в два раза меньше, чем в России.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

При этом в абсолютном выражении бензин в России остается одним из самых дешевых в Европе - 67,5 рубля за литр. Дешевле топливо только в Казахстане (45,9 рубля). Однако за год цена в РФ выросла на 11,3%. Самый дорогой бензин – в Нидерландах (182 рубля за литр).

Рекомендуем
Право знать состав: что даст водителям маркировка «спиртового» бензина

Эксперты связывают общее снижение цен на топливо в Европе в 2025 году с падением стоимости нефти. Прогнозируется, что в 2026 году тенденция может продолжиться. В России же, вероятно, продолжится постепенный рост цен на бензин, но, как ожидается, за счет накопленных запасов он не превысит уровень инфляции, а доходы населения могут расти опережающими темпами. Это позволит сохранить текущий уровень доступности топлива для россиян.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  РИА Новости
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 23
26.01.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0