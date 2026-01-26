Брутальный кроссовер стал мощнее и обновился для РФ — вот что известно

Обновленный кроссовер Haval Dargo прошел сертификацию для российского рынка

Кроссовер Haval Dargo в рестайлинговом исполнении получил российское Одобрение типа транспортного средства.

Как замечает источник, обративший внимание на появление документа в реестре Росстандарта, нынешнее обновление Dargo будет уже вторым для рынка Китая и первым – для российской версии, которую собирают на заводе бренда под Тулой. Решетка радиатора станет черной, без хромированных горизонтальных планок (см. галерею под публикацией), а также обновились передний бампер, дверь багажника и логотипы.

Если взглянуть на ту же обновленную версию для Китая, становятся ясны обновления и по салону: двухспицевое рулевое колесо, подрулевой рычаг вместо прежней «шайбы» режимов трансмиссии (и вместо нее – дополнительный отсек для мелочей на тоннеле), новая мультимедиа с «парящим» экраном 14,6" и более современной операционкой.

Габариты прежние: 4620 х 1890 х 1780 мм при колесной базе 2738 мм и клиренсе 200 мм. 2-литровый двигатель получил обновленный ЭБУ Bosch, турбину Hycet и новый выхлоп под Евро-6. Интересно, что степень сжатия мотора снизилась с 12 до 11 (при допустимом АИ-92), а вот отдача выросла: мощность с 192 до 200 л.с. и момент с 320 до 380 Нм. В паре с движком идет 7-ступенчатый робот, привод может быть передним или полным. Допустима буксировка прицепа до 2 тонн.

Сейчас за дореформенный Haval Dargo 2026 года выпуска российские дилеры просят 3,2-3,75 млн рублей. Новая версия официально пока не анонсирована, хотя формально готова к старту продаж. Как думаете, намного подорожает?

