#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Брутальный кроссовер стал мощнее и обновился для РФ — вот что известно
26 января
Брутальный кроссовер стал мощнее и обновился для РФ — вот что известно
Обновленный кроссовер Haval Dargo прошел...
Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на среднюю зарплату
26 января
Эксперты подсчитали, сколько бензина можно купить на среднюю зарплату
РИА Новости: Россия в середине рейтинга стран...
Почему дилеры китайских авто все чаще выражают недовольство
26 января
Почему дилеры китайских авто все чаще выражают недовольство
«Автостат»: снизилась удовлетворенность дилеров...

Брутальный кроссовер стал мощнее и обновился для РФ — вот что известно

Обновленный кроссовер Haval Dargo прошел сертификацию для российского рынка

Кроссовер Haval Dargo в рестайлинговом исполнении получил российское Одобрение типа транспортного средства.

Рекомендуем
Популярный в РФ кроссовер обновился — что будет с ценами?

Как замечает источник, обративший внимание на появление документа в реестре Росстандарта, нынешнее обновление Dargo будет уже вторым для рынка Китая и первым – для российской версии, которую собирают на заводе бренда под Тулой. Решетка радиатора станет черной, без хромированных горизонтальных планок (см. галерею под публикацией), а также обновились передний бампер, дверь багажника и логотипы.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Если взглянуть на ту же обновленную версию для Китая, становятся ясны обновления и по салону: двухспицевое рулевое колесо, подрулевой рычаг вместо прежней «шайбы» режимов трансмиссии (и вместо нее – дополнительный отсек для мелочей на тоннеле), новая мультимедиа с «парящим» экраном 14,6" и более современной операционкой.

Рекомендуем
Названы лучшие китайские кроссоверы для русских морозов

Габариты прежние: 4620 х 1890 х 1780 мм при колесной базе 2738 мм и клиренсе 200 мм. 2-литровый двигатель получил обновленный ЭБУ Bosch, турбину Hycet и новый выхлоп под Евро-6. Интересно, что степень сжатия мотора снизилась с 12 до 11 (при допустимом АИ-92), а вот отдача выросла: мощность с 192 до 200 л.с. и момент с 320 до 380 Нм. В паре с движком идет 7-ступенчатый робот, привод может быть передним или полным. Допустима буксировка прицепа до 2 тонн.

Сейчас за дореформенный Haval Dargo 2026 года выпуска российские дилеры просят 3,2-3,75 млн рублей. Новая версия официально пока не анонсирована, хотя формально готова к старту продаж. Как думаете, намного подорожает?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
26.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval Dargo

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв