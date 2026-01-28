#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автосалон в КНР
28 января
Китайцы выбирают «европейцев»: названы лидеры продаж
Составлен ТОП популярных на рынке КНР авто...
«Соллерс» перенес сроки запуска нового российского внедорожника
28 января
«Соллерс» перенес сроки запуска нового российского внедорожника
Ширинов: запуск Sollers S9 планируется в конце...
Обманчивая уверенность: почему полный привод не панацея на зимней дороге
28 января
Обманчивая уверенность: почему полный привод не панацея на зимней дороге
Эксперт предупредил об иллюзии неуязвимости за...

В Haval M6 ряд функций управляются смартфоном

Haval M6 получил телематический модуль с доступом через фирменное приложение

Кроссовер Haval M6 нового модельного года получил телематический модуль, который обеспечивает доступ к фирменным сервисам GWM Connection.

Рекомендуем
Пять ловушек для кошелька на АЗС

С помощью мобильного приложения GWM владельцы смогут, например, закрывать и открывать центральный замок на расстоянии, запускать или глушить двигатель, а также управлять климат-контролем в салоне.

Чтобы начать пользоваться этими сервисами, достаточно установить приложение GWM на смартфон, пройти авторизацию с номером телефона, указанным при покупке машины, и активировать необходимые функции. При этом все услуги GWM Connection предоставляются бесплатно для владельцев Haval M6.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Сборка этого кроссовера организована в России – автомобиль выпускают на калужском заводе «Автомобильные технологии» с июля 2025 года по технологии полного цикла: от сварки и окраски до окончательной сборки кузова. Под капотом у модели установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 143л.с. Есть две коробки на выбор – 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот.

А в декабре прошлого года с конвейера завода в Калуге сошел 10-тысячный кузов Haval M6. Сегодня мощности предприятия позволяют выпускать свыше 10 автомобилей в час.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Haval
Количество просмотров 36
28.01.2026 
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval M6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв