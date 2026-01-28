В Haval M6 ряд функций управляются смартфоном

Haval M6 получил телематический модуль с доступом через фирменное приложение

Кроссовер Haval M6 нового модельного года получил телематический модуль, который обеспечивает доступ к фирменным сервисам GWM Connection.

С помощью мобильного приложения GWM владельцы смогут, например, закрывать и открывать центральный замок на расстоянии, запускать или глушить двигатель, а также управлять климат-контролем в салоне.

Чтобы начать пользоваться этими сервисами, достаточно установить приложение GWM на смартфон, пройти авторизацию с номером телефона, указанным при покупке машины, и активировать необходимые функции. При этом все услуги GWM Connection предоставляются бесплатно для владельцев Haval M6.

Сборка этого кроссовера организована в России – автомобиль выпускают на калужском заводе «Автомобильные технологии» с июля 2025 года по технологии полного цикла: от сварки и окраски до окончательной сборки кузова. Под капотом у модели установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 143л.с. Есть две коробки на выбор – 6-ступенчатая механика или 7-ступенчатый робот.

А в декабре прошлого года с конвейера завода в Калуге сошел 10-тысячный кузов Haval M6. Сегодня мощности предприятия позволяют выпускать свыше 10 автомобилей в час.

