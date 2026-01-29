#
«Закапать в глаза»: зачем тормозную жидкость заливали в фары в СССР

Применение тормозной жидкости в фарах машин СССР и ее влияние на свет и коррозию

В советское время популярной практикой среди автолюбителей была заливка тормозной жидкости в фары, что на сленге называли «закапать в глаза». С первого взгляда подобное решение выглядело скорее как своеобразный тюнинг, ведь свет из-за жидкости приобретал непривычный вид, и владельцы гордились своим «уникальным» светом.

Тем не менее за этим стояла определённая техническая задумка. На самом деле, заливка тормозной жидкости должна была помочь уменьшить образование влаги в фаре – именно она вызывала коррозию отражателя и запотевание стекла. Хотя вопрос о том, насколько эффективно работала эта «защита», оставался открытым: холодная жидкость могла привести к повреждению лампы, учитывая её высокую температуру во время работы.

Герметичность фар в советских автомобилях обеспечивалась тонкой резиновой прокладкой, которая со временем теряла эластичность и переставала хорошо защищать оптику от влаги. Новые прокладки найти тогда было практически невозможно, а самодельные варианты зачастую не давали нужного результата. В фарах типа AU-140 не были предусмотрены вентиляционные отверстия для охлаждения ламп, что приводило к конденсату внутри при перепадах температуры.

Появление галогеновых ламп в СССР со временем несколько улучшило ситуацию. Такие лампы нагревались до 300-350°С, а производители сделали уже два отверстия в корпусе фары: верхнее для вентиляции и нижнее, которое играло роль дренажа. При горящем свете конденсат испарялся довольно быстро.

Заливка тормозной жидкости давала еще одно преимущество – уменьшала коррозию, так как эта жидкость хорошо впитывала влагу. Именно от влажности отражатели страдали особенно сильно: со временем они разрушались, а поверхность становилась ржавой. Впрочем, заводы прекрасно понимали эту проблему, но решали её постепенно. Временами автолюбителям советовали, если фары запотели, просто остановиться и поработать дальним светом минут десять, чтобы испарить влагу.

К началу 1980-х стали применять более современные материалы для изготовления отражателей – кремнийорганические пленки и полимерные покрытия. Это сняло проблему коррозии почти полностью, и «народный метод» заливки тормозной жидкости постепенно ушел в прошлое.

Однако у этого способа были и явные минусы. Например, жидкость могла вызвать повреждение лампы из-за температурных перепадов и не обеспечивала полной герметичности фар, что порой усугубляло проблемы с оптикой. Именно эти недостатки со временем сделали «закапывание в глаза» пережитком эпохи, от которого современные автомобилисты предпочитают отказаться.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликованы фотографии нового кроссовера Renault.

Источник:  Pravda.ru
Количество просмотров 22
29.01.2026 
