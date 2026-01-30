В Россию привезли самый надежный внедорожник Toyota в мире: сколько он стоит?

Внедорожники Toyota Sequoia предлагаются в РФ по цене от 12,3 млн рублей

В России начали продавать Toyota Sequoia – знаменитый внедорожник, известный своей надежностью и «неубиваемостью». На сегодняшний день компании из Москвы, Владивостока, Благовещенска и Перми предлагают разные комплектации этого японского SUV с ценами, стартующими от 12 274 000 рублей.

Один из дилеров в Благовещенске готов поставить стандартную версию Sequoia за указанную сумму. В объявлении не указана точная комплектация, однако на фото заметны фирменные элементы TRD, такие как логотип на селекторе коробки, система кругового обзора, многофункциональный кожаный руль, мультизонный климат-контроль и электроуправляемая крышка багажника. В общем, оснащение весьма достойное.

Toyota Sequoia

В то же время пермская компания предлагает TRD Pro – более продвинутую модификацию примерно за 12 900 000 рублей. Этот вариант отличается 18-дюймовыми коваными дисками с черным покрытием, улучшенной подвеской с амортизаторами Fox, кожаными сиденьями с перфорацией и впечатляющим набором опций: цифровой приборной панелью на 12,3 дюйма, мультимедийной системой с 14-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосового ассистента Alexa, аудиосистемой JBL с 14 динамиками и сабвуфером, а также беспроводной зарядкой для гаджетов.

Кроме того, внедорожник оснащен адаптивным круиз-контролем, подогревом, вентиляцией и электрорегулировками передних кресел, люком с электроприводом и шторкой от солнца, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя. Зеркала заднего вида тоже продвинутые: электропривод, обогрев, автоматическое затемнение со стороны водителя, складывание и индикаторы слепых зон – всё это делает эксплуатацию удобной и безопасной.

Интерьер Toyota Sequoia

Тем, кто ищет еще более роскошные возможности, во Владивостоке предлагается версия Platinum за 13 194 000 рублей. Она ставит акцент на премиальные материалы и технические новшества – чуть выше уровнем, чем версии SR5 и Limited, но уступает топовой Capstone. Для поклонников максимального комфорта и современных технологий этот вариант подойдет лучше всего.

Столичные дилеры предлагают комплектацию Capstone по цене 13 390 000 рублей, а в целом в Москве цены на новые Toyota Sequoia могут доходить до 15 миллионов рублей. Кстати, самый дорогостоящий внедорожник на данный момент – это TRD Pro с уже включённым в стоимость утилизационным сбором и оформлением всех документов для регистрации.

Что касается техники, у всех моделей одна и та же система: гибридный силовой агрегат i-Force Max с 3,5-литровым бензиновым V6 с двумя турбинами и электромотором. Совокупная мощность достигает 437 лошадиных сил, а крутящий момент – 790 Нм. Трансмиссия представлена классическим 10-ступенчатым автоматом, причём привод всегда полный.

Справедливости ради можно упомянуть, что Toyota Sequoia недавно получила титул самого долговечного внедорожника в рейтинге iSeeCars. Эксперты уверены: эти внедорожники способны без серьёзных проблем пройти свыше 400 тысяч километров (или 250 тысяч миль), что для автомобилей такого класса – отличный показатель надежности и прочности.

