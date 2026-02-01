В Россию привезли достойный кроссовер Toyota чуть дороже 2 млн рублей

Кроссоверы Toyota Corolla Cross предлагаются в России с ценами от 2,2 млн рублей

На российском рынке в январе появилась новая Toyota Corolla Cross, которую предлагают как альтернативу популярным кроссоверам вроде Chery Tiggo 7 Pro Max, его клона Tenet T7 и Geely Cityray. При этом Toyota доставляют по параллельному импорту из Китая и Японии, и минимальная цена на одном из известных классифайдов составляет 2 225 000 рублей.

Модель Chery Tiggo 7 Pro Max стартует с ценника в 2 610 000 рублей, а Tenet T7 обойдётся ещё дороже – минимум 2 735 000 рублей. В свою очередь, Geely Cityray, считающийся самым доступным кроссовером бренда Geely, стоит от 2 849 990 рублей.

Toyota Corolla Cross можно приобрести за 2 225 000 рублей, речь идёт о машине из Китая в базе, которую предлагают привезти под заказ во Владивостоке. За такую сумму покупатель получит скромную комплектацию с тканевым салоном, пластмассовым рулём, кнопкой запуска двигателя, электронным стояночным тормозом, мультимедиа на большом сенсорном экране и литыми дисками. Техническая часть базовой версии включает 2-литровый атмосферный мотор мощностью 169 лошадиных сил с бесступенчатой коробкой и передним приводом.

Гибридный вариант Corolla Cross из Китая оценен примерно в 2 295 000 рублей – это на 70 тысяч рублей дороже простой версии. Он оборудован 2-литровым бензиновым двигателем в паре с электромотором на 113 л. с., вместе выдающих 196 сил и расходующих около 4,56 литров топлива на 100 километров смешанного цикла.

Более продвинутую гибридную версию из Японии с 1,8-литровым бензиновым мотором (98 л.с.) и 95-сильным электродвигателем можно заказать за 2 500 000 рублей. Такая модель существует и с полным приводом – благодаря дополнительному электрическому мотору мощностью 41 л.с. на задней оси, который развивает 84 Нм крутящего момента.

Toyota Corolla Cross есть и в наличии – например, в Подмосковье предлагают гибридную версию с 2-литровым бензиновым двигателем на 152 л.с., электромотором и вариатором e-CVT по цене 2 690 000 рублей. За бензиновую атмосферную модификацию с 169-сильным двигателем запросят от 2 800 000 рублей, что сопоставимо с ценой во Владивостоке.

Кроме Московской области, такие автомобили можно приобрести в Томске, Уфе, Хабаровске, Краснодаре, Иркутске, Якутске, Челябинске, Омске, Нижнем Новгороде, Кемерово, Перми и Москве. По сути, Toyota Corolla Cross стала более доступной альтернативой на фоне других кроссоверов в своей категории.

