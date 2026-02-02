#
Kia отказалась от сложных меню в новых моделях: причины

Дизайнер Kia Йохен Паэсен рассказал об удобстве в будущих автомобилях

Производитель Kia решил упростить взаимодействие водителей с мультимедийными системами, учитывая, что не все любят долго разбираться в сложных меню в поисках нужных функций.

Глава отдела дизайна интерьера компании Йохен Паэсен подчеркнул, что обновления коснутся грядущих моделей, а основной акцент сделан не на излишней новизне, а на практичности и комфорте пользователей.

Для этого инженеры Kia разработали Pleos Connect – систему, которая сочетает в себе большую сенсорную панель с отдельным рядом физических кнопок. Такой подход должен облегчить управление, избавив от привычных неудобств, когда за климатическую установку и аудиосистему отвечает один общий блок с необходимостью постоянно переключать режимы.


Этот шаг важен для мирового бренда, ведь предпочтения в способах управления сильно отличаются в разных странах. Немаловажно, что Pleos Connect сможет удовлетворить разнообразные потребности пользователей на всех рынках.

Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.

Источник:  Carscoops
Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
02.02.2026 
