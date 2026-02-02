#
Крупный автозавод в России меняет владельца: что это значит для покупателей

Hyundai лишился права обратного выкупа завода в Санкт-Петербурге

Автопроизводитель Hyundai Motor (бренды Hyundai и Kia) не воспользовался правом на обратный выкуп своего бывшего завода в Санкт-Петербурге, срок действия соответствующего опциона закончился в январе текущего года.

«Компания Hyundai Motor продолжит предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерена делать это в будущем», – сообщили в компании.

Компания Hyundai заморозила свою деятельность в РФ в 2022 году после начала военной операции на Украине. В 2024 году корейцы решили продать свой завод в Санкт-Петербурге фирме «Арт-Финанс» (входит в структуру AGR Automotive Group) за символические 10 тыс. руб.

Стоит отметить, что машины бренда Hyundai полностью не исчезли из российских дилерских центров. Так, компании наладили поставки этих машин по схеме так называемого параллельного импорта.

Ранее «За рулем» сообщал, что сборка автомобилей новой марки началась в России.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
Фото:Александр Демьянчук/ТАСС
02.02.2026 
