Космические датчики защитят водителей на зимней дороге

Новая технология поможет автомобилям обнаруживать на дороге лед и ледяной дождь

Исследователи из Мичиганского университета представили уникальную разработку, которая поможет сделать зимние дороги значительно безопаснее.

Вдохновением для нее послужили не земные условия, а задачи будущих миссий на Марс. Профессор климатологии и космических наук Нилтон Ренно, работая над способами обнаружения воды и льда в марсианском грунте, нашел применение этим технологиям и на Земле.

Система состоит из двух компактных датчиков. Первый, микроволновый, крепится на поверхность автомобиля и мгновенно определяет, покрылась ли она водой или льдом.

Второй, более сложный, инфракрасный лазерный датчик, сканирует пространство перед машиной. Он анализирует воздух, точно определяя наличие в нем мельчайших капель ледяного дождя или кристаллов льда, а также может обнаруживать гололед на дорожном полотне. Как только система фиксирует опасность, она предупреждает водителя о необходимости снизить скорость.

По статистике университета, гололед становится причиной примерно каждой пятой аварии, связанной с погодой. При этом снижение скорости всего на 5-15 км/ч может вдвое уменьшить риск тяжелых последствий при столкновении.

«Вы можете спасти множество жизней, просто сбавив скорость, когда заранее знаете о скользком участке», – подчеркивает профессор Ренно.

Эти датчики уже прошли испытания в авиации, где обледенение представляет серьезную угрозу. Теперь же технология, рожденная на стыке космических исследований и метеорологии, готова заблаговременно предупреждать водителей о скрытой опасности и помогать избегать аварий, связанных с непогодой.

