Рестайлинг лимузина Путина: что нового

Рассекречен обновленный бронированный Aurus Senat Limousine

Aurus Senat Limousine, самый длинный седан российского производства, который использовался на инаугурации президента в 2024 году, прошел обновление. Хотя точные характеристики машины обычно не разглашаются, журнал «Авито Авто» обнаружил в базе Росстандарта некоторые цифры, касающиеся размеров и массы.

Габариты и масса после рестайлинга

После рестайлинга лимузин немного подрос в длине – теперь она составляет 6653 миллиметра, что на 23 мм больше, чем у модели 2018 года. Изменения в бамперах и решётке радиатора как раз и дали эту прибавку. Колесная база осталась прежней, 4300 мм.

Куда интереснее история с весом. Снаряженная масса обновлённой версии достигла 6625 кг, а полная – 7080 кг. Это на 285 килограммов тяжелее предшественника.

Впрочем, в документах эти параметры не жёстко привязаны к рестайлингу: допускается выпуск машин со старым дизайном, но уже с новыми весовыми показателями. Многие эксперты предполагают, что такая существенная прибавка могла появиться из-за модернизации баллистической защиты, хотя эти детали, разумеется, не афишируются.

Aurus Senat Limousine

Изменения в других версиях Aurus Senat

Обновление коснулось не только президентского лимузина. Обычный, «короткий» Senat тоже стал длиннее на 21 мм, но его снаряженная масса не изменилась и осталась на уровне 3235 кг. Это позволяет управлять им с обычными правами категории B. Бронированный вариант этого седана, наоборот, потяжелел на целых 200 кг.

Aurus Senat Limousine

Серьёзно переработали и удлиненную версию Long. Раньше увеличение колёсной базы достигалось простой вставкой дополнительного сегмента в кузов. Теперь же инженеры пошли другим путём, увеличив сами двери, а база выросла на полметра.

Технические особенности

С технической точки зрения революции не случилось. Под капотом по-прежнему работает гибридная силовая установка: бензиновый V8 объемом 4.4 литра от НАМИ мощностью 598 л. с., девятиступенчатый автомат КАТЕ со встроенным электромотором и небольшая батарея.

Главное новшество для гражданских версий – пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами. Правда, касается это только небронированных машин с короткой базой. Все автомобили с усиленной защитой, массой от 4 до 7 тонн, сохранили более надежную пружинную подвеску, что является общемировой практикой для такого транспорта.

Разработкой Aurus занимается НАМИ, а сборка налажена на заводе в Елабуге. Владимир Путин не раз называл этот автомобиль хорошей машиной и, кстати, именно на обновлённом Senat приехал на свою инаугурацию в 2024 году. Пока новые лимузины недоступны для частных покупателей, но предыдущее поколение Senat с пробегом иногда встречается на рынке с ценником около 35 миллионов рублей.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.