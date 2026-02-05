За столько сейчас даже Весту не купишь: в РФ продают новый недорогой кроссовер

Kia KX1 появился в продаже в России по цене от 1,42 млн рублей

На российский рынок через параллельный импорт начали поставлять компактный кроссовер Kia KX1, который производят в Китае. Как выяснилось, самый доступный вариант можно найти за 1,42 млн рублей, что даже дешевле базовой Lada Vesta нового модельного года.

К примеру, свежая Веста в минимальной комплектации Comfort сейчас стоит от 1,58 млн рублей. На этом фоне предложения по KX1 выглядят довольно привлекательно, хотя машины, в основном. привозят под заказ. Самую низкую цену – 1 423 123 руб. – установил один из дилеров во Владивостоке за автомобиль в версии Fun Edition. За эти деньги покупателю предлагают авто с двухцветнлй окраской кузова, люком в крыше, кожаной отделкой руля, климат-контролем, камерой заднего вида с парктроником, а также с медиасистемой с Apple CarPlay.

Цены, правда, сильно разнятся от региона к региону. В том же Владивостоке другой продавец просит уже 1,515 млн рублей. В Красноярске аналогичный кроссовер оценили в 1,54 млн, а в Новосибирске за темно-синий экземпляр запросили 1,67 млн.

В центральных и европейских частях России стоимость заметно выше. В Кирове ценник начинается от 1,7 млн, в Москве – от 1,75 млн. В Ижевске, Екатеринбурге и Краснодаре минимальная сумма – 1,8 млн рублей. Дороже всего KX1 предлагают в Санкт-Петербурге (2,08 млн) и Перми (2,15 млн рублей). В Сочи, кстати, есть машины в наличии, но за 1,9 млн.

KIA KX1

Все привозные Kia KX1 построены на знакомой бюджетной платформе и оснащены одним силовым агрегатом. Это атмосферный 1,4-литровый двигатель мощностью 100 лошадиных сил – такой же, как раньше ставили на Kia Rio и Hyundai Solaris. В паре с ним работает вариатор, а привод исключительно передний.

KIA KX1

Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.