Названы распространенные проблемы популярной Шкоды на вторичке

Skoda Octavia второго поколения до сих пор вызывает споры среди российских автовладельцев. Одни хвалят ее за просторный салон, надежность классических бензиновых моторов с автоматом и вместительный багажник. Другие же, наоборот, приводят длинный список типичных проблем и не советуют связываться с подержанным экземпляром.

Зачем отогревать аккумулятор авто и как это делать?

Сергей, владевший комплектацией Elegance, столкнулся с чередой неисправностей сразу после окончания гарантии. Уже на 50 тысячах километров отказали стеклоподъемник и привод зеркала в пассажирской двери – виной всему оказались окислившиеся провода. Еще через пару тысяч пришлось менять блок управления парктрониками. Позже добавились неполадки с тягой впускного коллектора и датчиком подушек безопасности. Но главной головной болью стал жор масла: двигатель начал потреблять около 3 литров на каждые 15 тысяч пробега. В итоге, хотя машина в целом нравилась, постоянные поломки вызывали раздражение и желание поскорее от нее избавиться.

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Другой пользователь, с псевдонимом Terminator, раскритиковал ненадежную роботизированную коробку передач. У него она вышла из строя буквально через несколько дней, что потребовало замены маховика, сцепления и сальника. В списке проблем также значатся двукратная замена цепи ГРМ и фазорегуляторов, течь воды в багажник и сломавшаяся гофра трубки омывателя заднего стекла. Зимой салон, по его словам, прогревался очень медленно, а на месте не грелся вообще. Не устроила владельца и управляемость в поворотах. Все это в конце концов привело к продаже автомобиля, правда, предварительно пришлось исправить все найденные дефекты.

Дмитрий подтвердил системную проблему с повышенным расходом масла – от 200 до 300 мл на тысячу километров. Он отметил, что замена поршневых колец часто не дает результата. Также владелец раскритиковал штатную подвеску, адаптированную под плохие дороги: при клиренсе в 165 миллиметров, она, по его мнению, плохо влияет на устойчивость. Ситуацию исправила только установка оригинальных европейских компонентов и перепрошивка блока управления рулевой рейкой. Качество ЛКП кузова он тоже назвал слабым, указав на частые сколы и очаги коррозии.

Интерьер Skoda Octavia
Интерьер Skoda Octavia

Робот, помпа, подвеска — все проблемы Шкоды Октавии с пробегом

Еще более показательная история случилась с пользователем Arkadij1984. На пробеге в 22 тысячи километров его двигатель начал «есть» около 600-650 мл масла на тысячу. После официальной проверки дилерский центр пошёл на радикальные меры – заменил силовой агрегат полностью. Однако на восьми тысячах километров уже на новом моторе проявились рывки роботизированной коробки DSG7, потребовавшие гарантийной замены сцепления. Позже сломался и мехатроник – блок управления этой же КП, который заменили бесплатно по расширенной гарантии. Но когда на новом двигателе пробег приблизился к 70 тысячам, жор масла начался снова. Это и стало последней каплей, после которой владелец решил продать свою Octavia.

Источник:  Lenta.ru
Лежнин Роман
Фото:Skoda
06.02.2026 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+13