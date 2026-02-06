#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Exeed ответил на сообщения об отключении систем безопасности в мороз

В Exeed опровергли сообщения о массовом отключении систем безопасности зимой

За период присутствия китайской марки Exeed на рынке РФ фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобиля при минусовых температурах, не выявлено, проинформировали в представительстве марки.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что машины марки Exeed из-за морозов отключают системы безопасности прямо в ходе движения. Так, перестают работать системы ABS, антизаноса, помощи при спуске HDC и ряд других.

Рекомендуем
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

В компании на запрос редакции «За рулем» уточнили:

«Приоритетом бренда EXEED является надежность и безопасность автомобилей. Все модели бренда EXEED прошли необходимую сертификацию на соответствие российским условиям и требованиям к их эксплуатации. Согласно официальной статистике клиентских обращений бренда EXEED, за всю историю развития в нашей стране нет выявленных фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при отрицательных температурах.

Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей».

Exeed представляет собой одну из самых продаваемых премиум-марок в России. По информации «Автостата», в ноябре 2025 года она занимала первое место, опережая, например, BMW, Li Auto и Mercedes-Benz.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 125
06.02.2026 
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0