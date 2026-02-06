Exeed ответил на сообщения об отключении систем безопасности в мороз

В Exeed опровергли сообщения о массовом отключении систем безопасности зимой

За период присутствия китайской марки Exeed на рынке РФ фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобиля при минусовых температурах, не выявлено, проинформировали в представительстве марки.

Ранее телеграм-канал Shot сообщал, что машины марки Exeed из-за морозов отключают системы безопасности прямо в ходе движения. Так, перестают работать системы ABS, антизаноса, помощи при спуске HDC и ряд других.

В компании на запрос редакции «За рулем» уточнили:

«Приоритетом бренда EXEED является надежность и безопасность автомобилей. Все модели бренда EXEED прошли необходимую сертификацию на соответствие российским условиям и требованиям к их эксплуатации. Согласно официальной статистике клиентских обращений бренда EXEED, за всю историю развития в нашей стране нет выявленных фактов массовых неисправностей, связанных с эксплуатацией автомобилей при отрицательных температурах.

Факт неисправностей, проявившихся на фоне морозов, в виде отключения систем безопасности прямо во время движения, не подтверждается ни статистикой обращений клиентов, ни результатами диагностики автомобилей».

Exeed представляет собой одну из самых продаваемых премиум-марок в России. По информации «Автостата», в ноябре 2025 года она занимала первое место, опережая, например, BMW, Li Auto и Mercedes-Benz.

