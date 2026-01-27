#
27 января
27 января
27 января
Обновленный кроссовер популярного бренда — есть цены

Кроссовер Exeed TXL для России получил встроенные телематику и навигацию

В России стартовали продажи обновленного среднеразмерного премиум-кроссовера Exeed TXL, сообщила пресс-служба марки.

Премиальная надежность — статистика по поломкам Exeed

Внешка осталась прежней, а вот начинка – действительно обновилась. Модель получила функцию IOV (Internet of vehicles), которая обеспечивает работу сервисов Exeed Connect. Теперь системами автомобиля можно будет управлять через официальное приложение: запустить двигатель, открыть или закрыть люк и багажник, проверить давление в шинах, управлять обогревами и вентиляцией салона, а также найти машину на карте.

Кроме того, навигация на базе NaviKit SDK позволяет прокладывать маршрут, не отвлекаясь на внешние устройства. Она дает информацию о реальной дорожной обстановке, камерах, дорожных работах, рассчитывает оптимальный маршрут и обновляется «по воздуху». Также в обновленную мультимедийную систему встроены приложения музыки и видео от VK.

Вышеописанное доступно для двух версий: комплектации Prestige с движком 1.6 (194 л.с., 275 Нм) и 7-ступенчатым роботом и комплектации Flagship с мотором 2.0 (197 л.с., 375 Нм) и 8-ступенчатой АКП, обе полноприводные.

Комплектация Prestige (1.6, 194 л.с., 275 Нм) – 3 830 000 рублей:

  • отделка сидений экокожей,
  • электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях,
  • аудиосистема 16 динамиков,
  • система кругового обзора 540°,
  • встроенный видеорегистратор,
  • колесные диски 19".

Комплектация Flagship (2.0, 197 л.с., 375 Нм) – 4 290 000 рублей:

  • кожа Nappa,
  • электрорегулировка сиденья в 8 направлениях,
  • массаж водительского сиденья,
  • атмосферная подсветка,
  • ионизация воздуха,
  • аудиосистема 23 динамика с активным шумоподавлением,
  • система кругового обзора 540° в разрешении HD,
  • встроенный видеорегистратор,
  • система автоматической парковки,
  • расширенный набор систем помощи водителю,
  • красные тормозные суппорты,
  • полноразмерная запаска,
  • колесные диски 20".

Российская пресс-служба Exeed сообщает, что такие автомобили уже есть в распоряжении у официальных дилеров.

Иннокентий Кишкурно
27.01.2026 
