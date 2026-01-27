Обновленный кроссовер популярного бренда — есть цены
В России стартовали продажи обновленного среднеразмерного премиум-кроссовера Exeed TXL, сообщила пресс-служба марки.
Внешка осталась прежней, а вот начинка – действительно обновилась. Модель получила функцию IOV (Internet of vehicles), которая обеспечивает работу сервисов Exeed Connect. Теперь системами автомобиля можно будет управлять через официальное приложение: запустить двигатель, открыть или закрыть люк и багажник, проверить давление в шинах, управлять обогревами и вентиляцией салона, а также найти машину на карте.
Кроме того, навигация на базе NaviKit SDK позволяет прокладывать маршрут, не отвлекаясь на внешние устройства. Она дает информацию о реальной дорожной обстановке, камерах, дорожных работах, рассчитывает оптимальный маршрут и обновляется «по воздуху». Также в обновленную мультимедийную систему встроены приложения музыки и видео от VK.
Вышеописанное доступно для двух версий: комплектации Prestige с движком 1.6 (194 л.с., 275 Нм) и 7-ступенчатым роботом и комплектации Flagship с мотором 2.0 (197 л.с., 375 Нм) и 8-ступенчатой АКП, обе полноприводные.
Комплектация Prestige (1.6, 194 л.с., 275 Нм) – 3 830 000 рублей:
- отделка сидений экокожей,
- электрорегулировка водительского сиденья в 6 направлениях,
- аудиосистема 16 динамиков,
- система кругового обзора 540°,
- встроенный видеорегистратор,
- колесные диски 19".
Комплектация Flagship (2.0, 197 л.с., 375 Нм) – 4 290 000 рублей:
- кожа Nappa,
- электрорегулировка сиденья в 8 направлениях,
- массаж водительского сиденья,
- атмосферная подсветка,
- ионизация воздуха,
- аудиосистема 23 динамика с активным шумоподавлением,
- система кругового обзора 540° в разрешении HD,
- встроенный видеорегистратор,
- система автоматической парковки,
- расширенный набор систем помощи водителю,
- красные тормозные суппорты,
- полноразмерная запаска,
- колесные диски 20".
Российская пресс-служба Exeed сообщает, что такие автомобили уже есть в распоряжении у официальных дилеров.
