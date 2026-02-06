Новый кроссовер дешевле базовой Весты: что предлагают за эти деньги

Chevrolet Tracker 2026 года продают в РФ по цене от 1,65 млн рублей

Chevrolet Tracker, чьё производство переехало из Китая в Узбекистан, по-прежнему появляется в России штучно. По данным на февраль 2026-го, на рынке можно найти всего два экземпляра.

Более доступный Tracker за 1,65 млн рублей готовы привезти под заказ в Приморье. За эти деньги предлагается модификация 325Т с трехцилиндровым турбомотором 1.0 (116 л. с.), шестидиапазонным автоматом и передним приводом. Судя по фото, в комплектацию входят люк, климат-контроль, мультимедийный экран, литые диски и система доступа без ключа.

Второй вариант почти на миллион дороже – московский дилер оценил его в 2 644 000 рублей. Эта машина оснащена уже 1,2-литровым двигателем на 132 силы, тоже в паре с «автоматом». Зато и список опций солиднее: здесь и кожа в салоне, и панорамная крыша, и электрорегулировка сиденья водителя, и светодиодная оптика.

Chevrolet Tracker

Платформа у модели – совместная разработка GM и китайского SAIC. По габаритам Tracker довольно компактен: его длина всего 4270 мм, что меньше, чем у Chery Tiggo 4 или Geely Coolray. Колёсная база при этом составляет 2570 мм.

Кстати, это не единственный «возвращенец» от Chevrolet. На рынок неофициально вернулся и кроссовер Captiva во втором поколении. Сейчас в продаже есть около десяти таких машин в пяти- и семиместном исполнении, а цены начинаются примерно от 2,15 млн рублей.

