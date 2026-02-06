#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
12 февраля
Более 130 безбилетников получили штраф 5000 рублей
Усиленная проверка оплаты проезда прошла 11...

Новый кроссовер дешевле базовой Весты: что предлагают за эти деньги

Chevrolet Tracker 2026 года продают в РФ по цене от 1,65 млн рублей

Chevrolet Tracker, чьё производство переехало из Китая в Узбекистан, по-прежнему появляется в России штучно. По данным на февраль 2026-го, на рынке можно найти всего два экземпляра.

Рекомендуем
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Более доступный Tracker за 1,65 млн рублей готовы привезти под заказ в Приморье. За эти деньги предлагается модификация 325Т с трехцилиндровым турбомотором 1.0 (116 л. с.), шестидиапазонным автоматом и передним приводом. Судя по фото, в комплектацию входят люк, климат-контроль, мультимедийный экран, литые диски и система доступа без ключа.

Второй вариант почти на миллион дороже – московский дилер оценил его в 2 644 000 рублей. Эта машина оснащена уже 1,2-литровым двигателем на 132 силы, тоже в паре с «автоматом». Зато и список опций солиднее: здесь и кожа в салоне, и панорамная крыша, и электрорегулировка сиденья водителя, и светодиодная оптика.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Платформа у модели – совместная разработка GM и китайского SAIC. По габаритам Tracker довольно компактен: его длина всего 4270 мм, что меньше, чем у Chery Tiggo 4 или Geely Coolray. Колёсная база при этом составляет 2570 мм.

Кстати, это не единственный «возвращенец» от Chevrolet. На рынок неофициально вернулся и кроссовер Captiva во втором поколении. Сейчас в продаже есть около десяти таких машин в пяти- и семиместном исполнении, а цены начинаются примерно от 2,15 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 2475
06.02.2026 
Фото:Chevrolet
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chevrolet Tracker

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв