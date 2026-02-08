В России появился богато оснащенный кроссовер Toyota дешевле китайских аналогов

Цена Toyota Urban Cruiser Hyryder от омского дилера стартует от 2,85 млн рублей

На российском рынке появился новый кроссовер Toyota Urban Cruiser Hyryder, разработанный совместно с Suzuki. По сути, это прямой конкурент Hyundai Creta и Kia Seltos, причём цены на него в некоторых салонах начинаются с отметки в 2,85 миллиона рублей. Такую стоимость за возможность привезти машину из ОАЭ установил дилер из Омска, предлагая топовую комплектацию GLX.

Toyota Urban Cruiser Hyryder

В эту версию уже входит довольно богатое оснащение: кожаная отделка сидений, мультимедийная система с сенсорным экраном, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, круиз-контроль, парктроник сзади, датчики давления в шинах, беспроводная зарядка, декоративная подсветка салона и 17-дюймовые литые диски.

Ценники, правда, сильно плавают в зависимости от города. В Севастополе за идентичный автомобиль просят 2,95 млн, а в Краснодаре – уже 3,07 млн рублей. Дальше – дороже: в Томске и Тюмени цена приближается к 3,17-3,18 млн, в Ростове-на-Дону достигает 3,21 млн, а в Новосибирске и вовсе 3,4 миллиона.

Интерьер Toyota Urban Cruiser Hyryder

Любопытно, что в Тюмени есть даже пара машин в наличии. Мультибрендовый салон выставил одну из них за 4 млн рублей, а официальный дилер Toyota, включивший в стоимость НДС, оценил свой экземпляр в 4,3 миллиона.

Независимо от цены, техническая начинка у всех этих кроссоверов одинаковая. Под капотом – бензиновый атмосферный двигатель 1.5 литра на 102 лошадиные силы, который работает в паре с 48-вольтовым стартер-генератором Neo Drive по схеме mild-hybrid. Агрегат сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, привод исключительно передний. Заявленный расход топлива в смешанном цикле – около 6 литров на сотню.

На этом фоне китайские конкуренты смотрятся дороже. К примеру, Chery Tiggo 7 Pro Max в максимальной комплектации стоит 3,24 млн рублей. Geely Cityray, который после ухода Coolray стал самым доступным кроссовером марки у нас, в похожей по статусу версии обойдётся примерно в 3,255 миллиона.

