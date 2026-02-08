#
12 февраля
Добротный семейный кроссовер Chevrolet вернулся в Россию с приятной ценой

Chevrolet Captiva второго поколения продается в РФ с ценами от 2,15 млн рублей

Chevrolet Captiva снова можно купить в России, хотя и неофициально. Речь о втором поколении модели, которое никогда не поставлялось к нам официально, в отличие от первого. Сейчас на рынке параллельного импорта появилось около десятка таких машин, причём цены на них сильно разнятся в зависимости от города и комплектации.

Самое выгодное предложение, судя по данным, нашлось в Твери. Там за 2,15 млн рублей готовы под заказ привезти семиместную версию. За эти деньги покупатель получит кроссовер с кожаным салоном в двух цветах, светодиодной оптикой, климат-контролем и целым набором опций: от камеры кругового обзора и парктроников до системы бесключевого доступа и вертикального сенсорного экрана мультимедиа.

В других городах ценники заметно выше. Во Владивостоке за аналогичную Captiva просят минимум 2,25 млн, а в Новосибирске пятиместный вариант с панорамной крышей оценили уже в 2,39 млн рублей. Наиболее дорогие экземпляры из наличия продают в Подмосковье и Уфе – там за семиместные кроссоверы хотят 2,45 млн и 2,55 млн рублей соответственно.

Интересно, что даже самые «дорогие» предложения по Captiva, которые начинаются от 2,65 млн в Новосибирске, оказываются дешевле многих китайских конкурентов с трёхрядным салоном. К примеру, Chery Tiggo 8 Pro Max стоит от 3,3 млн, а модели Geely Okavango и GAC GS8 и вовсе переваливают за отметку в 4 миллиона рублей.

Под капотом у всех привозных «Каптив» установлен один и тот же силовой агрегат – бензиновый турбомотор объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил. Он работает в паре с вариатором, а привод здесь исключительно передний.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Количество просмотров 534
08.02.2026 
