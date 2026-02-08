#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Новый Hyundai Tucson уже в наличии у российских дилеров: цены и комплектации

Продажи Hyundai Tucson 2026 года стартовали в РФ с ценами от 3,9 млн рублей

Hyundai Tucson нового поколения теперь можно купить в России, причём речь идёт о машинах 2026 модельного года. Дилеры уже принимают заказы, а главное – у многих есть автомобили в наличии. Это касается как переднеприводных версий, так и полноприводных модификаций. Правда, выбор комплектаций пока не самый широкий, но базовые варианты доступны.

Hyundai Tucson 2026
Hyundai Tucson 2026

Рекомендуем
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Цены начинаются от 3,9 миллиона рублей за самую простую версию с передним приводом и механической коробкой. За полный привод и автомат просят уже от 4,3 миллиона. Это ожидаемые суммы для этого класса, хотя они заметно выросли по сравнению с прошлыми годами.

Что под капотом? Пока предлагают только один двигатель – бензиновый турбомотор объёмом 2,5 литра. Его мощность составляет 190 лошадиных сил. В паре с ним идёт восьмиступенчатый автомат. Динамика, судя по характеристикам, должна быть вполне достойной для городских поездок и загородных маршрутов.

Интерьер Hyundai Tucson 2026
Интерьер Hyundai Tucson 2026
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Базовая версия включает в себя довольно скромный набор опций: кондиционер, мультимедийную систему с экраном на 8 дюшаймов, датчики света и дождя. Безопасность обеспечивают шесть подушек и система стабилизации.

Рекомендуем
Раньше и теперь: как вырос Hyundai Tucson и что скрывает под капотом

Более дорогие варианты добавляют климат-контроль на две зоны, кожаную отделку салона, подогрев передних сидений и руля, а также камеру кругового обзора и парктроники. Заметно меняется и мультимедиа – появляется большой дисплей на 10,25 дюйма с поддержкой беспроводных Android Auto и Apple CarPlay.

Старшие комплектации и вовсе получают панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, систему помощи при движении по полосе и вентиляцию передних сидений. Впрочем, эти опции сильно влияют на конечную стоимость.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 55060
08.02.2026 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Tucson

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв