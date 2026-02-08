Новый Hyundai Tucson уже в наличии у российских дилеров: цены и комплектации

Продажи Hyundai Tucson 2026 года стартовали в РФ с ценами от 3,9 млн рублей

Hyundai Tucson нового поколения теперь можно купить в России, причём речь идёт о машинах 2026 модельного года. Дилеры уже принимают заказы, а главное – у многих есть автомобили в наличии. Это касается как переднеприводных версий, так и полноприводных модификаций. Правда, выбор комплектаций пока не самый широкий, но базовые варианты доступны.

Hyundai Tucson 2026

Цены начинаются от 3,9 миллиона рублей за самую простую версию с передним приводом и механической коробкой. За полный привод и автомат просят уже от 4,3 миллиона. Это ожидаемые суммы для этого класса, хотя они заметно выросли по сравнению с прошлыми годами.

Что под капотом? Пока предлагают только один двигатель – бензиновый турбомотор объёмом 2,5 литра. Его мощность составляет 190 лошадиных сил. В паре с ним идёт восьмиступенчатый автомат. Динамика, судя по характеристикам, должна быть вполне достойной для городских поездок и загородных маршрутов.

Интерьер Hyundai Tucson 2026

Базовая версия включает в себя довольно скромный набор опций: кондиционер, мультимедийную систему с экраном на 8 дюшаймов, датчики света и дождя. Безопасность обеспечивают шесть подушек и система стабилизации.

Более дорогие варианты добавляют климат-контроль на две зоны, кожаную отделку салона, подогрев передних сидений и руля, а также камеру кругового обзора и парктроники. Заметно меняется и мультимедиа – появляется большой дисплей на 10,25 дюйма с поддержкой беспроводных Android Auto и Apple CarPlay.

Старшие комплектации и вовсе получают панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль, систему помощи при движении по полосе и вентиляцию передних сидений. Впрочем, эти опции сильно влияют на конечную стоимость.

