Конкурент ГАЗели обновился — уже есть цена

Компания «МБ Рус» назвала цены на обновленный фургон Foton Toano Pro

В России стартовали продажи обновленной версии фургона Foton Toano – модернизированная машина получила название Foton Toano Pro.

Несущий кузов, дизель, автомат: чем удивил развозной «китаец» за 3 миллиона

Как и обещали, прежний дизельный мотор 2.7 на 150 л.с. и 330 Нм сменился более производительным дизелем: 2,5 литра, 154 л.с. 415 Нм. К нему, как и раньше, пристыкована 6-ступенчатая механика. Внешне обновленные машины можно будет отличить по иному дизайну передней части – стало чуть более самобытно, без явных аллюзий на Mercedes-Benz Sprinter. Фары и повторители поворота – светодиодные.

У обновленной версии есть актуальный для РФ подогрев топливной системы, появилась регулировка руля по высоте и вылету. А еще для водителя стала доступна опция подрессоренного кресла с обогревом и вентиляцией – но в базе оно «простое», как на прежней версии.

Что еще входит в комплектацию? Электрорегулировка и обогрев зеркал, мультимедиа с камерой заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, стеклоподъемники, задний парктроник, противотуманки, электрический ручник, контроль давления в шинах, ABS, EBD, динамическая стабилизация, две подушки безопасности, такелажные петли в грузовом отсеке.

Официальный дистрибьютор китайского бренда Foton компания «МБ Рус» объявила, что версии с односкатной ошиновкой стоят от 3,2 млн рублей, с двускатной – от 3,3 млн рублей. Гарантия – 3 года без ограничения пробега. Уже есть такие же 15-местные микроавтобусы, но прайсы по ним пока не опубликованы.

