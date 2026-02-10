1.5 турбо, гидроавтомат и нержавеющий кузов — такой кроссовер можно найти за 1,5 млн

Эксперт Зиновьев объяснил, почему Changan CS55 с пробегом — хороший вариант

Если нужен китайский кроссовер – надежный, вместительный и современный, но при этом не хочется переплачивать за статус, то вполне достойный вариант – подержанный Changan CS55, и вот почему.

Этот китайский среднеразмерный кроссовер в бюджете до 1,5 млн рублей можно подобрать на вторичке с пробегом около 50-80 тыс. км и возрастом 3-5 лет.

В отличие от многих бюджетных машин, у CS55 не робот или вариатор, а классический гидромеханический автомат – и это японский 6-ступенчатый Aisin, известный своей надежностью. Его ресурс зачастую превышает 200-300 тысяч км. После 100 тысяч может засориться теплообменник, но чаще до 200 тысяч км все в порядке. А вот о характере МКП толком ничего не известно.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Мотор единственный – JL476ZQCD 1.5 (143 л. с.). Полностью алюминиевый, с турбонаддувом, но впрыск распределенный, разрешен бензин АИ‑92. Есть гидрокомпенсаторы. Мотористы заверяют, что 250 тысяч км выдержит.

Цепь ГРМ, может быть, тоже. Особых вопросов к нему нет – случаются течи, недолговечны подушки двигателя – и это, в общем, все.

Changan CS55

В целом, машина надежная, быстро не ржавеет. Основная «болезнь» – это стойки стабилизатора, их меняют примерно к 100 тысячам км. Остальные проблемы бывают редко и обычно по вине электроники.

Changan CS55

О других китайских среднеразмерных кроссоверах с пробегом – в нашем полном обзоре.

