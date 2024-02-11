Названы 5 самых ликвидных китайских автомобилей

Агентство НАПИ составило список самых ликвидных в России китайских автомобилей

По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), в четвертом квартале 2023 года кроссовер Haval F7 был признан самым стабильным по остаточной стоимости среди китайских автомобилей на российском рынке. За два и четыре года эксплуатации этот автомобиль сохранил 89,6% и 78,2% своей первоначальной цены соответственно.

Haval F7

На втором месте оказался Changan CS35 Plus, удерживая 88,1% и 74,8% своей стоимости за аналогичные периоды. Третье место в рейтинге занял еще один кроссовер Changan – CS55, сохранивший 87,7% и 74% своей стоимости после двух и четырех лет эксплуатации соответственно.

Купеобразный кроссовер Haval F7x оказался четвертым в рейтинге стабильности цены. Он удержал 60,4% своей стоимости после двух лет и 81,5% после четырех лет эксплуатации. Пятое место занял кроссовер Changan CS75, сохраняющий 77,5% своей цены через два года и 56,9% через четыре года после покупки.

Стоит отметить, что остаточная стоимость китайских автомобилей в России постепенно растет с каждым годом. Это объясняется улучшением качества автомобилей, выпускаемых китайскими производителями, а также ростом спроса на них на российском рынке.

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Источник: Автоновости дня