С чего начать подготовку машины к весне: чек-лист от профи
Скоро весна, а вместе с ней – долгожданное тепло и перемена обстановки.
Но для автовладельцев это еще и ответственный период: после осенне-зимней эксплуатации, которая включает перепады температур, реагенты, грязь и морозы, автомобиль оказывается далеко не в идеальном состоянии.
Даже если внешне машина выглядит нормально, за несколько месяцев накопилась усталость узлов и агрегатов. Что в первую очередь нужно проверить, отремонтировать или заменить, чтобы привести авто в порядок к весне и избежать проблем в ближайшие месяцы?
Константин Ершов, технический специалист Rossko, дистрибьютора автозапчастей в России:
– Если автомобилем всю зиму не пользовались, и пусть даже он стоял в гараже, то даже в этом случае у него могли появиться проблемы.
Первое, что нужно сделать – это проверить шины и давление в них. Затем проверка тормозов – это один из важнейших узлов в автомобиле влияющий на безопасность.
Обязательно нужно проверить уровень заряда в аккумуляторе и при необходимости поставить его на зарядку. Проверить все световые приборы – фары, противотуманки, стоп сигналы, поворотники, аварийку.
Также нужно проверить все технические жидкости – масло в двигателе, трансмиссионную жидкость, уровень тормозной жидкости, жидкость в гидроусилителе, антифриз. Масло в двигателе меняется раз в год, поэтому лучше его заменить сразу перед сезоном. За время простоя присадки могли выпасть в осадок. Весной случаются перепады температуры, поэтому советую залить в бачок незамерзайку и проверить состояние щеток стеклоочистителя.
Большинству автовладельцев я все же порекомендовал бы обратиться в автосервис для прохождения комплексной диагностики. Это сэкономит время, а главное, вы точно будете уверены в безопасности и исправности вашего автомобиля.
