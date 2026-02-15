Как легализовать тюнинг и не лишиться прав: инструкция от юристов

#
Тюнинг автомобиля в России – это целая бюрократическая процедура, регулируемая общим для стран Таможенного союза техрегламентом. Документ, принятый еще в 2011 году, требует, чтобы любые изменения, влияющие на безопасность, были официально зарегистрированы. По сути, почти всё, что не предусмотрено заводом-изготовителем для конкретной машины, подпадает под это правило.

Автоюрист Сергей Смирнов объясняет, что свободно можно ставить только детали от других комплектаций той же модели. Всё остальное – другой двигатель, нештатные бамперы, изменённая подвеска или обвес, меняющий габариты – требует согласования. Сначала нужно получить заключение экспертизы в аккредитованной лаборатории, затем разрешение от ГИБДД. После проведения работ машину снова проверяют, проходят техосмотр и лишь потом вносят отметки в документы через инспекцию.

Наказание за незаконный тюнинг предусмотрено статьей 12.5 КоАП. Сам по себе штраф невелик – 500 рублей, но к нему почти всегда прилагается предписание. В нём инспектор указывает срок, за который нужно вернуть автомобиль в исходное состояние. Правда, конкретные временные рамки законом не установлены, их определяет то самое должностное лицо. Если проигнорировать это требование и не пригнать машину на осмотр, регистрацию могут аннулировать. Куда серьёзнее обстоят дела с красными фарами или спецсигналами – за это грозит лишение прав.

Отдельная большая тема – тонировка. По ГОСТу лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. Проверить это инспектор может прямо на дороге специальным прибором. Если норма не соблюдена, водителю также выпишут предписание с требованием снять плёнку.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что система требует пересмотра. С одной стороны, по его словам, ГИБДД редко штрафует за многие нарушения, чем активно пользуются владельцы машин с нелегальным светом и выхлопом. С другой – процедура легализации сертифицированного оборудования, того же газобаллонного, неоправданно сложна.

Шапарин предлагает разделить подход: упростить регистрацию для серийных и безопасных компонентов, но жестче пресекать действительно опасные изменения. Проблема в том, что внести такие поправки в техрегламент Таможенного союза можно только с согласия всех стран-участниц, а этот процесс, по его констатации, буксует уже седьмой год. В итоге многие автовладельцы оказываются перед выбором: либо проходить долгую и дорогую процедуру, либо рисковать, надеясь, что их не остановит инспектор.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ.

Источник:  Motor
Ушакова Ирина
Фото:GoodFon
0