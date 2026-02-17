#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ нацелился на каршеринг: диалог с партнерами уже в разгаре
17 февраля
АВТОВАЗ нацелился на каршеринг: диалог с партнерами уже в разгаре
Власти обсуждают идею распространения...
Как купить «параллельную» машину и не разориться на пошлинах в 2026 году
17 февраля
Как купить «параллельную» машину и не разориться на пошлинах в 2026 году
Эксперт Карандин о новых трендах параимпорта:...
Lada Vesta CNG
17 февраля
Новая газовая Веста уже в продаже: кого заинтересует такая машина?
«Автостат»: битопливный седан Lada Vesta CNG...

В России сокращается количество китайских дилеров

Китайские дилеры уменьшают присутствие в РФ, а отечественные марки — увеличивают

За минувший год доля китайских легковых марок в структуре дилерских сетей упала, хотя они по-прежнему доминируют.

Рекомендуем
Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Так, в январе 2025 года доля китайских дилерских центров в России составляла 62,4% от общего числа дилерских контрактов, а в январе 2026 года – уже только 60,8%. При этом российские бренды наращивают свою долю, причем даже более заметно: за год она увеличилась ровно на 4%, с 24,1% до 28,1%. Очевидно, сказывается запуск прокси-брендов, главным образом, стремительно взлетевшего Tenet.

Кроме того, эксперты отмечают некоторый рост доли корейских марок, а также увеличение количества дилеров, торгующих машинами из Белоруссии – очевидно, имеется в виду Belgee. На эти две страны суммарно теперь приходится около 7% всех дилерских контрактов. А вот у остальных брендов показатель за год снизился.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Всего же количество дилерских контрактов по легковым автомобилям в России за минувший год возросло с 4302 до 4569, то есть в стране появилось 267 новых дилерских центров по продаже легковушек. Это без учета сервисных партнеров, только официальные дилеры по продаже и обслуживанию.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС, Автостат
Количество просмотров 25
17.02.2026 
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС, Автостат
Поделиться:
Оцените материал:
0