В России сокращается количество китайских дилеров

Китайские дилеры уменьшают присутствие в РФ, а отечественные марки — увеличивают

За минувший год доля китайских легковых марок в структуре дилерских сетей упала, хотя они по-прежнему доминируют.

Так, в январе 2025 года доля китайских дилерских центров в России составляла 62,4% от общего числа дилерских контрактов, а в январе 2026 года – уже только 60,8%. При этом российские бренды наращивают свою долю, причем даже более заметно: за год она увеличилась ровно на 4%, с 24,1% до 28,1%. Очевидно, сказывается запуск прокси-брендов, главным образом, стремительно взлетевшего Tenet.

Кроме того, эксперты отмечают некоторый рост доли корейских марок, а также увеличение количества дилеров, торгующих машинами из Белоруссии – очевидно, имеется в виду Belgee. На эти две страны суммарно теперь приходится около 7% всех дилерских контрактов. А вот у остальных брендов показатель за год снизился.

Всего же количество дилерских контрактов по легковым автомобилям в России за минувший год возросло с 4302 до 4569, то есть в стране появилось 267 новых дилерских центров по продаже легковушек. Это без учета сервисных партнеров, только официальные дилеры по продаже и обслуживанию.

