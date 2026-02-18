#
Из китайских автомобилей хотят убрать самую раздражающую особенность

В Китае ограничивают тачскрины — машинам вернут физические переключатели

По всей вероятности, запретами на скрытые ручки и рули-штурвалы Министерство промышленности и информационных технологий КНР не ограничится.

Новая инициатива китайского Минпрома направлена против современных тачскринов – а точнее, против слишком широкого их применения. Разумеется, о полной отмене экранов в интерьерах автомобилей речь не идет. Предполагается, что новый технический регламент ограничит их функционал. А именно, существенные с точки зрения безопасности функции будут однозначно отданы физическим переключателям и кнопкам, а не тачскринам.

Интерьер современного Zeekr 001 Sport Edition
Интерьер современного Zeekr 001 Sport Edition
Под таковыми понимаются указатели поворотов, аварийные огни, выбор передач и вызов экстренных служб, уточняет источник со ссылкой на Bloomberg. Сейчас производители самостоятельно решают, оставлять ли хоть какие-то функции на физические клавиши или переводить все в сенсорные экраны, но в ближайшее время этот момент может кардинально поменяться. Дельная инициатива?

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
18.02.2026 
