Машину повредили около дома и сбежали — что делать?
Банальнейшая ситуация: вы подходите к своей припаркованной во дворе машине, а на кузове – свежая царапина...
При этом рядом – ни «автора», ни очевидцев, ни записки. Знакомо? Многие автовладельцы в подобных ситуациях теряются, но коллеги из Авто Mail подготовили четкую инструкцию, позволяющую не упустить ни одного важного момента в этой напряженной ситуации. Не волнуйтесь, просто следуйте алгоритму – и все будет хорошо. Возможно, не прямо сейчас, но в скором будущем – обязательно.
Виновник дворового ДТП скрылся, что делать:
- Оставайтесь на месте, даже если потенциального виновника нет рядом.
- Осмотрите повреждения, определите их серьезность, запомните обстоятельства события.
- Позвоните в Службу спасения (112) или в полицию (102), сообщите о ДТП и бегстве виновника.
- Сфотографируйте повреждения, расположение автомобилей рядом, тормозные следы (если есть) и обстановку вокруг.
- Попробуйте найти свидетелей – подойдут соседи в окнах, бабушка на лавочке, охрана ближайшей парковки или камера видеонаблюдения на углу дома.
- Напишите отчет, где подробно изложите обстоятельства произошедшего, впоследствии к нему нужно приложить фото.
- Когда полицейские прибудут, объясните им ситуацию и покажите собранные доказательства.
- Оповестите свою страховую компанию – это может ускорить расследование и выдачу компенсации.
- Следите за развитием дела: регулярно узнавайте статус расследования и оказывайте максимум содействия в поисках виновника.
