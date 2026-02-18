Машину повредили около дома и сбежали — что делать?

Эксперт Авто Mail рассказал, что делать, если виновник дворового ДТП скрылся

Банальнейшая ситуация: вы подходите к своей припаркованной во дворе машине, а на кузове – свежая царапина...

При этом рядом – ни «автора», ни очевидцев, ни записки. Знакомо? Многие автовладельцы в подобных ситуациях теряются, но коллеги из Авто Mail подготовили четкую инструкцию, позволяющую не упустить ни одного важного момента в этой напряженной ситуации. Не волнуйтесь, просто следуйте алгоритму – и все будет хорошо. Возможно, не прямо сейчас, но в скором будущем – обязательно.

Виновник дворового ДТП скрылся, что делать:

Оставайтесь на месте, даже если потенциального виновника нет рядом.

Осмотрите повреждения, определите их серьезность, запомните обстоятельства события.

Позвоните в Службу спасения (112) или в полицию (102), сообщите о ДТП и бегстве виновника.

Сфотографируйте повреждения, расположение автомобилей рядом, тормозные следы (если есть) и обстановку вокруг.

Попробуйте найти свидетелей – подойдут соседи в окнах, бабушка на лавочке, охрана ближайшей парковки или камера видеонаблюдения на углу дома.

Напишите отчет, где подробно изложите обстоятельства произошедшего, впоследствии к нему нужно приложить фото.

Когда полицейские прибудут, объясните им ситуацию и покажите собранные доказательства.

Оповестите свою страховую компанию – это может ускорить расследование и выдачу компенсации.

Следите за развитием дела: регулярно узнавайте статус расследования и оказывайте максимум содействия в поисках виновника.

