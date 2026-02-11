С помощью каких приемов перекупщики маскируют битые машины

Максим Шелков: Замена ПТС и фар говорит о том, что авто восстановлен после ДТП

Автомобили, которые пережили серьезное ДТП и были восстановлены для перепродажи, часто выдают себя целым рядом деталей.

По словам руководителя экспертного центра «АвтоКриминалист» Максима Шелкова, один из самых тревожных сигналов – это недавно выданный паспорт транспортного средства. Замена бумажного ПТС на новый часто означает, что по машине когда-то выплатили страховку из-за тотальных повреждений.

После этого право собственности переходит к страховой компании, которая и вписывается в документ. Перекупщик, восстановивший авто из обломков, может заменить ПТС, чтобы просто скрыть от будущего владельца неприятную историю.

Стоит обращать внимание и на датировку деталей. На деле, если год выпуска, указанный на стеклах, пластиковых элементах, проводке, сильно отличается от года выпуска самого автомобиля в документах – это повод насторожиться. С завода машина обычно комплектуется деталями одного периода, поэтому большой разброс в датах выглядит подозрительно. При восстановлении после аварии используют запчасти с разборок и о точном соответствии датировок никто не заботится.

Слишком новые фары и задние фонари на машине с солидным возрастом – еще один косвенный признак возможного ремонта. А идеальная краска без единого скола или потертости на кузове пяти-семилетней давности, скорее всего, говорит о том, что его полностью перекрашивали. В общем-то, сочетание этих факторов почти наверняка указывает на то, что автомобиль побывал в тяжелой аварии и был собран заново.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий отмечал, что если зазоры между панелями багажника неравномерные или слишком большие, это также может быть следствием некачественного ремонта после аварии.

