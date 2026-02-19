#
Покупателям Jeep Grand Cherokee посоветовали запастись терпением. Что бы это значило?

Jeep дразнит фанатов намеком на возрожденный V8 Hemi в Jeep Grand Cherokee

Похоже, культовый внедорожник готов воссоединиться с легендарным двигателем. Инсайдеры Stellantis намекают, что эпоха V8 для Jeep еще не закончена и самое громкое возвращение может ждать именно Grand Cherokee.

Намек прозвучал от инженера, отвечавшего за обновление модели. В ответ на вопросы о судьбе мотора Hemi Джо Альджаджави посоветовал покупателям запастись терпением и следить за анонсами, подчеркнув, что в компании слышат запросы клиентов.

Это заявление воодушевило тех, кто использует внедорожник для буксировки: старый добрый 5,7-литровый агрегат позволял таскать грузы весом более трех тонн.

Jeep свернул производство V8 для двухрядной версии еще в 2023 году, а год спустя лишил мотора и трехрядную модификацию L. Обновленные модели 2026 года уже едут к дилерам, но под их капотами прописались лишь экономичный V6 и новый турбомотор Hurricane.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee

Поклонники марки ломают голову: зачем возвращать старичка Hemi, если современные «шестерки» мощнее и быстрее? Но, как известно, цифры в лошадиных силах не могут заменить басовитый рык «восьмерки».

Учитывая, что V8 неожиданно задержался в Wrangler и готовится к возвращению в Gladiator и Ram 1500, инсайдеры советуют готовиться к сюрпризам. Сезон лодок и тяжелых прицепов не за горами, а значит, шанс на второе пришествие Hemi становится все реальнее.

Источник:  The Drive
