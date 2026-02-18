Надежный мотор и богатое оснащение — отличная Тойота за 2,25 млн рублей

В России начались продажи новых кроссоверов Toyota Yaris Cross

Пока официальные дилеры заняты китайскими брендами, параллельный импорт продолжает радовать поклонников японского качества.

На российском рынке появился новый кроссовер Toyota Yaris Cross – младший брат популярного RAV4, который оказался не только компактнее, но и заметно доступнее по деньгам. Самое приятное предложение нашлось в Иркутске, где праворульную новинку японской сборки готовы привезти под заказ всего за 2,25 миллиона рублей.

Интересно, что за эти деньги покупатель получает автомобиль с богатым оснащением: здесь и кожаный руль, и климат-контроль, и современная мультимедиа с поддержкой смартфонов, и целый ворох электронных ассистентов вроде системы удержания в полосе. Для сравнения: даже базовый китайский Chery Tiggo 4 сейчас стоит дороже, не говоря уже о «белорусе» Belgee X50, ценник на который перевалил за 2,4 миллиона.

Toyota Yaris Cross

Те, кто готов рассмотреть варианты подороже, найдут в продаже более «злые» версии. Например, в Благовещенске пылятся на стоянке два ярких экземпляра: стильный двухцветный GR Sport за 2,39 миллиона с алькантарой в салоне и более упакованный белый кроссовер за 2,55 миллиона с подогревом руля, адаптивным круизом и 10-дюймовым экраном. Самый же роскошный вариант обнаружился в Подмосковье: почти за три миллиона рублей продают машину с необычным черно-оранжевым салоном.

Несмотря на разные цены и комплектации, техника у всех кроссоверов одинаковая: под капотом прописался 1,5-литровый «атмосферник» мощностью 120 лошадей, работающий в паре с надежным вариатором Direct Shift. Привод, правда, только передний, но для города и легкого бездорожья такой набор выглядит вполне приемлемо.

Toyota Yaris Cross

