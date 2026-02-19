#
Новые внедорожники для России: когда ждать и чем они удивят

«Мотор-Плейс»: пикапы Sinotruk начнут продавать в РФ во 2-й половине 2026 года

По информации от компании-дистрибьютора «Мотор-Плейс», выход на рынок пикапов Sinotruk Bolden S6 и S7 запланирован на вторую половину 2026-го. А ведь первоначально их обещали еще весной прошлого года. В чем же причина такой задержки? Всё дело в сертификации – машины до сих пор проходят эту обязательную процедуру, как и пояснили в «Мотор-Плейс».

Технические особенности моделей

Обе новинки построены на рамном шасси из оцинкованной стали и используют один дизельный агрегат. Его отдача составляет 177 лошадиных сил при крутящем моменте в 410 иьютон-метров. При этом модели ориентированы на разные задачи.

Bolden S6 позиционируется как утилитарная модель. Базовая версия получит механическую коробку и систему полного привода Part-time 4WD, но в списке опций будет и автомат с автоматически подключаемым полным приводом Real-Time, у которого есть понижающая передача.

Bolden S7, в свою очередь, задуман как более комфортный и технологичный вариант. Этот пикап уже в базе может похвастаться камерой кругового обзора, системой «прозрачный капот» для лучшего контроля за препятствиями под передком, а также усиленной шумоизоляцией.

Sinotruk Bolden S6
Sinotruk Bolden S6

Для российского покупателя бренд Sinotruk пока в основном ассоциируется с тяжелой коммерческой и специальной техникой, которая продается здесь под маркой Sitrak. Так что выход пикапов станет для компании шагом в новый сегмент.

Sinotruk Bolden S6
Sinotruk Bolden S6
Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт Целиков сравнил средние цены на машины в Китае и России.

