В России начались продажи «настоящих» Hyundai Creta: называем цены

В РФ дилеры принимают заказы на новые Hyundai Creta 2026 года

Новые Hyundai Creta 2026 г. в. можно заказать у российских дилеров. Под капотом автомобиля 115-сильный атмосферник объемом 1,5 литра, вариатор. Привод исключительно передний.

Hyundai Creta с доставкой «под ключ» (ЭПТС, уплата сборов) до Краснодара будет стоить 2 910 000 рублей. Предлагаются авто дороже на 50-100 тысяч рублей (в зависимости от размера дилерской наценки и пункта прибытия авто из-за границы). Стоить отметить, что Hyundai Creta, поставленные из других стран, отличает отсутствие локализованного меню и приборной панели и отсутствие пакета теплых опций.

В России Hyundai Creta доступен в дорестайлинговом кузове – автомобиль собирает компания «АГР Холдинг» на бывшем заводе «ХММА Рус» в Санкт-Петербурге под названием Solaris HC. Цены стартуют от 2 430 000 рублей за версии с передним приводом, кроссовер с полным приводом стоит от 2 920 000 рублей.

Hyundai Creta
Hyundai Creta
Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

Источник:  «Российская газета»
Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
23.02.2026 
Фото:Hyundai
Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
