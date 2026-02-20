Народный юбилей: «шестерке» — 50 лет!

Исполнилось 50 лет с момента старта серийного производства автомобиля ВАЗ-2106

Нынешний февраль оказался богат на юбилеи отечественного автопрома: отметили свои красивые даты сразу три модели ГАЗа, отпраздновал день рождения первой модели КАМАЗ... И вот – еще один праздник: 50 лет с запуска серийного производства ВАЗ-2106.

«Шестерка», встав на конвейер в далеком феврале 1976-го, стала пятой моделью ВАЗа – вслед за 2101, 2102, 2103 и 21011. Многие спорят, что ВАЗ-2106 был, по сути, модернизацией «тройки», однако судьба у «шестерки» получилась собственная и весьма внушительная.

В конце 1970-х ВАЗ-2106 был престижным и дорогим автомобилем (7900 рублей против 7500 за ВАЗ-2103), а со временем стал второй по массовости моделью после «единички» – и настоящей рабочей лошадкой по прозвищу «шаха».

Завод выпускал ее четверть века – до 2001 года. А в 1998-м ее производство частично перенесли сначала в Сызрань на завод «Рослада», а затем на «ИжАвто» в Ижевск, где ее собирали до конца 2005 года.

Кстати, в видеоролике, посвященном юбилею, АВТОВАЗ уточнил дату старта серийного производства легенды в Тольятти: как сообщил ведущий Стас Березий, публикация о запуске сборки появилась в газете «Волжский строитель» 21 февраля 1976 года, и именно этот день часто берут за начало отсчета жизни ВАЗ-2106. Однако сама публикация приводит цитату технического директора ВАЗа Марата Фаршатова, из которой следует, что серийное производство модели началось 17 февраля 1976 года.

