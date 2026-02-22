Новая версия популярного кроссовера стоит дешевле 1 млн рублей

Компания Suzuki начала продажи электрического кроссовера e-Vitara в Индии

Японская компания Suzuki запустила в Индии продажи локального субкомпакт-кроссовера e-Vitara.

Интересная деталь в том, что машина предлагается к покупке без учета цены тяговой батареи. Ее необходимо арендовать, причем оплата – по пробегу: каждый километр стоит 3,99 рупий, то есть около 3,4 рублей. Ввиду того, что батарея составляет изрядную часть стоимости электромобиля, лишенная его e-Vitara в базовой версии обходится покупателю всего в 1,1 млн рупий, то есть примерно в 930 тысяч рублей.

Платформа Suzuki e-Vitara под названием Heartect-e – типа «скейтборд», с низким центром тяжести и высокой прочностью, полностью независимой подвеской и дисковыми тормозами «по кругу» – является совместной разработкой с Toyota, поэтому у индийской электро-Витары есть клон в лице Toyota Urban Cruiser.

Габариты модели: длина – 4275 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2700 мм. При этом колеса – 225/55 R18, а дорожный просвет – 180 мм. Электродвигатель – с тремя вариантами мощности: 142, 172 или 181 л.с. для топовой полноприводной версии. Крутящего момента у такого варианта будет 300 Нм.

Собирать такие машинки начали в 2025 году на заводе Suzuki Motor Gujarat в индийском городе Ахмадабад. Около половины выпускаемого объема планируется экспортировать в Европу и на другие рынки.

