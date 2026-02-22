Экология
22 февраля
Компания Suzuki начала продажи электрического...
Новая версия популярного кроссовера стоит дешевле 1 млн рублей

Компания Suzuki начала продажи электрического кроссовера e-Vitara в Индии

Японская компания Suzuki запустила в Индии продажи локального субкомпакт-кроссовера e-Vitara.

Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

Интересная деталь в том, что машина предлагается к покупке без учета цены тяговой батареи. Ее необходимо арендовать, причем оплата – по пробегу: каждый километр стоит 3,99 рупий, то есть около 3,4 рублей. Ввиду того, что батарея составляет изрядную часть стоимости электромобиля, лишенная его e-Vitara в базовой версии обходится покупателю всего в 1,1 млн рупий, то есть примерно в 930 тысяч рублей.

Платформа Suzuki e-Vitara под названием Heartect-e – типа «скейтборд», с низким центром тяжести и высокой прочностью, полностью независимой подвеской и дисковыми тормозами «по кругу» – является совместной разработкой с Toyota, поэтому у индийской электро-Витары есть клон в лице Toyota Urban Cruiser.

Габариты модели: длина – 4275 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1635 мм, колесная база – 2700 мм. При этом колеса – 225/55 R18, а дорожный просвет – 180 мм. Электродвигатель – с тремя вариантами мощности: 142, 172 или 181 л.с. для топовой полноприводной версии. Крутящего момента у такого варианта будет 300 Нм.

Собирать такие машинки начали в 2025 году на заводе Suzuki Motor Gujarat в индийском городе Ахмадабад. Около половины выпускаемого объема планируется экспортировать в Европу и на другие рынки.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
22.02.2026 
Отзывы о Suzuki Vitara (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Vitara  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Отличные ходовые качества
Недостатки:
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Комментарий:
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!
