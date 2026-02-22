«Машину тянет в сторону при торможении? Эксперт объяснил, почему это не «ерунда»

Эксперт Ершов: Увод авто в сторону при торможении – это сигнал к диагностике

Автомобиль при торможении вместо прямой линии упорно стремится в соседний ряд?

Тренер федеральной сети автосервисов Константин Ершов предупреждает: это не просто мелкая неприятность, а веский повод немедленно проверить технику. Игнорирование симптома грозит не только увеличенным тормозным путем, но и полной потерей контроля над машиной.

По словам эксперта, чаще всего виноваты тормоза. Если колодки снашиваются неравномерно или закисают направляющие суппорты, одно колесо тормозит активнее другого, уводя авто в сторону «более цепкого» тормоза. Иногда проблема прячется внутри шланга – его повреждение не дает жидкости поступать равномерно, из-за чего давление в контурах разнится.

Однако нередко причина кроется и в «обуви» автомобиля. Эффект увода может возникнуть из-за банально разного давления в шинах, появления грыжи на покрышке или сильного износа протектора. А если к этому добавляется сбитый развал-схождение или изношенные сайлентблоки, машина точно не захочет ехать прямо.

Что делать, если проблема застала в пути? Как советует Ершов, первым делом нужно без паники и резких движений рулем плавно сбросить скорость и удержать авто в полосе. Если педаль стала ватной, появился запах гари или руль приходится удерживать с усилием – лучшим решением станет эвакуатор.

В более спокойной ситуации можно начать с малого: проверить давление в колесах и осмотреть покрышки на предмет повреждений. Но лучший выход – отправиться на диагностику. Мастера проверят состояние дисков, шлангов и подвески, а после ремонта обязательно выставят правильный развал-схождение.

