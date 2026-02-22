Тихий яд: какая незамерзайка медленно травит водителей?

Врач Горбачева предупредила об отравлениях метанолом из-за поддельной незамерзайки

Незамерзающая жидкость с рук или из сомнительных магазинов – это не просто риск для стекол, а прямая угроза здоровью. По словам Елены Горбачевой, заместителя главного врача по терапии клиники «Будь Здоров», в таких подделках часто содержится метиловый спирт, который действует как сильнейший яд.

Попасть в организм он может даже через вдыхание паров, а последствия бывают катастрофическими. Метанол буквально бьет по нервной системе и сердцу, но особенно уязвим зрительный нерв – вплоть до полной слепоты. Симптомы отравления отличаются широким спектром: от тошноты и головокружения до скачков давления, проблем с дыханием и потери сознания. Причем опасность может проявиться не сразу, а по мере накопления яда в организме, поэтому при первых же тревожных признаках нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

Как отличить опасную жидкость

Главная коварная черта подделки – почти полное отсутствие какого-либо запаха. Настоящая омывайка обычно пахнет спиртом, а если перед вами жидкость без малейшего аромата, это серьезный повод насторожиться. Иногда, правда, при открытии канистры может чувствоваться легкий запах формальдегида, что тоже служит тревожным сигналом.

Еще один распространенный маркер нелегального товара – синий краситель. Производители контрафакта используют его просто потому, что он самый дешевый. Так что ярко-синий цвет в канистре сомнительного происхождения – это не признак качества, а скорее, красный флажок.

«Предельно допустимая концентрация (ПДК) паров метанола в салоне автомобиля достигается быстрее всего, так как этот спирт отличается высокой летучестью. Пары незамерзающей жидкости могут негативно влиять на самочувствие водителя и пассажиров, вызывая головную боль, тошноту, головокружение, слабость. Симптомы отравления обычно проявляются уже через несколько минут после начала использования незамерзайки с высокой концентрацией токсичных спиртов», – заключил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

