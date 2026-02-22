#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему китайские автомобили плохо защищены от угона? Названы главные причины
22 февраля
Почему китайские автомобили плохо защищены от угона? Названы главные причины
Эксперт Кондрашов перечислил три главные...
Интерьер Toyota bZ Woodland 2026
22 февраля
Toyota готовит интересный аналог кроссовера RAV4 с хорошими внедорожными данными
Toyota анонсировала электрический кроссовер bZ...
Последний шанс купить машину без лишней наценки: эксперты назвали точный месяц
22 февраля
Последний шанс купить машину без лишней наценки: эксперты назвали точный месяц
Эксперты «Автостата» и «Авилона» о ценах на...

Последний шанс купить машину без лишней наценки: эксперты назвали точный месяц

Эксперты «Автостата» и «Авилона» о ценах на авто в марте 2026-го: рост на 3-10%

Российский авторынок после январского ценового скачка к середине февраля немного стабилизировался – некоторые дилеры даже вернули скидки на отдельные модели. Однако март, судя по прогнозам аналитиков и представителей крупных сетей, принесет новые изменения, причем не в пользу покупателя.

Прогнозы на март: умеренный рост

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Глава «Автостата» Сергей Целиков отмечает, что дилерские запасы сейчас находятся на нормальном уровне – около 350 тысяч непроданных машин. Из-за этого ждать общего снижения цен или масштабных распродаж в начале весны не приходится. Правда, и резкого подорожания, по его мнению, низкий спрос тоже не допустит. Вместо этого на некоторые модели, особенно отечественной сборки, могут появиться точечные акции.

Директор по продажам Favorit Motors Александр Быков согласен, что производители вряд ли станут менять официальные рекомендованные цены в марте. Но в салонах картина может отличаться: популярные кроссоверы вроде Belgee X70, Haval Jolion и Geely Monjaro из-за дефицита могут подорожать на отдельных площадках. Правда, рост, по его оценке, вряд ли превысит 5%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Причины ожидаемого подорожания

Директор по розничным продажам «Авилона» Илья Петров также говорит об «умеренном росте» в марте на 3-6%. Основная причина – постепенное включение в стоимость последствий январского повышения НДС и новой индексации утилизационного сбора. Заместитель коммерческого директора «Интерлизинга» Сергей Афонин настроен менее оптимистично: он допускает, что к концу первого квартала общий рост цен может достичь 10%. Помимо утильсбора и НДС, свою роль сыграют китайские экспортные ограничения и задержки на границе, которые добавят 5-7% к стоимости многих моделей.

Директор департамента продаж «Рольфа» Николай Иванов прогнозирует, что в марте в первую очередь подорожают «официальные» автомобили. Причем произойдет это не из-за прямого увеличения ценника, а за счет сокращения числа акций и специальных предложений на фоне традиционного весеннего оживления спроса.

Риски апреля и «последний шанс»

Гораздо серьезнее ситуация может стать уже в апреле. Иванов напоминает, что тогда ожидается новое изменение правил расчета утильсбора для машин, ввозимых из стран ЕАЭС – планируется ввести единый тариф. Это может привести к подорожанию «параллельного» импорта. Илья Петров развивает эту мысль: ужесточение правил, по его мнению, способно одномоментно поднять цены на такие автомобили на 5-20% в зависимости от модели. «Получается, март – последняя возможность купить импортную машину по текущим условиям», – резюмирует он.

Динамика спроса и факторы влияния

Рекомендуем
Доллар — вниз, цены — вверх: почему автомобили продолжают дорожать

Пока что спрос не демонстрирует роста. Целиков ожидает, что продажи в феврале составят около 80 тысяч легковых автомобиль, а мартовское увеличение если и будет, то незначительное и ближе к концу месяца. Сергей Афонин подтверждает спад: во вторую неделю февраля продажи упали на 11% по сравнению с предыдущей. Единственный позитивный фактор, который он отмечает, – снижение ключевой ставки ЦБ до 15,5%, которое должно сделать кредиты и лизинг чуть доступнее. Плюс на рынке все еще сохраняется отложенный спрос с прошлого года.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт Целиков сравнил средние цены на машины в Китае и России.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
22.02.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0