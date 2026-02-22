Последний шанс купить машину без лишней наценки: эксперты назвали точный месяц

Эксперты «Автостата» и «Авилона» о ценах на авто в марте 2026-го: рост на 3-10%

Российский авторынок после январского ценового скачка к середине февраля немного стабилизировался – некоторые дилеры даже вернули скидки на отдельные модели. Однако март, судя по прогнозам аналитиков и представителей крупных сетей, принесет новые изменения, причем не в пользу покупателя.

Прогнозы на март: умеренный рост

Глава «Автостата» Сергей Целиков отмечает, что дилерские запасы сейчас находятся на нормальном уровне – около 350 тысяч непроданных машин. Из-за этого ждать общего снижения цен или масштабных распродаж в начале весны не приходится. Правда, и резкого подорожания, по его мнению, низкий спрос тоже не допустит. Вместо этого на некоторые модели, особенно отечественной сборки, могут появиться точечные акции.

Директор по продажам Favorit Motors Александр Быков согласен, что производители вряд ли станут менять официальные рекомендованные цены в марте. Но в салонах картина может отличаться: популярные кроссоверы вроде Belgee X70, Haval Jolion и Geely Monjaro из-за дефицита могут подорожать на отдельных площадках. Правда, рост, по его оценке, вряд ли превысит 5%.

Причины ожидаемого подорожания

Директор по розничным продажам «Авилона» Илья Петров также говорит об «умеренном росте» в марте на 3-6%. Основная причина – постепенное включение в стоимость последствий январского повышения НДС и новой индексации утилизационного сбора. Заместитель коммерческого директора «Интерлизинга» Сергей Афонин настроен менее оптимистично: он допускает, что к концу первого квартала общий рост цен может достичь 10%. Помимо утильсбора и НДС, свою роль сыграют китайские экспортные ограничения и задержки на границе, которые добавят 5-7% к стоимости многих моделей.

Директор департамента продаж «Рольфа» Николай Иванов прогнозирует, что в марте в первую очередь подорожают «официальные» автомобили. Причем произойдет это не из-за прямого увеличения ценника, а за счет сокращения числа акций и специальных предложений на фоне традиционного весеннего оживления спроса.

Риски апреля и «последний шанс»

Гораздо серьезнее ситуация может стать уже в апреле. Иванов напоминает, что тогда ожидается новое изменение правил расчета утильсбора для машин, ввозимых из стран ЕАЭС – планируется ввести единый тариф. Это может привести к подорожанию «параллельного» импорта. Илья Петров развивает эту мысль: ужесточение правил, по его мнению, способно одномоментно поднять цены на такие автомобили на 5-20% в зависимости от модели. «Получается, март – последняя возможность купить импортную машину по текущим условиям», – резюмирует он.

Динамика спроса и факторы влияния

Пока что спрос не демонстрирует роста. Целиков ожидает, что продажи в феврале составят около 80 тысяч легковых автомобиль, а мартовское увеличение если и будет, то незначительное и ближе к концу месяца. Сергей Афонин подтверждает спад: во вторую неделю февраля продажи упали на 11% по сравнению с предыдущей. Единственный позитивный фактор, который он отмечает, – снижение ключевой ставки ЦБ до 15,5%, которое должно сделать кредиты и лизинг чуть доступнее. Плюс на рынке все еще сохраняется отложенный спрос с прошлого года.

